Un violent orage frappe le sud-est de l’Alberta près de Medicine Hat

Des vents violents ont endommagé le sud-est de l’Alberta lundi, laissant des milliers de résidents de Medicine Hat sans électricité.

Dans une publication sur Facebook, la ville de Medicine Hat a déclaré que 7 338 clients étaient sans électricité et que les infrastructures avaient été endommagées à plusieurs endroits.

Plus tôt lundi, Environnement Canada a averti que le sud-est de l’Alberta était susceptible de connaître des vents violents et de la grosse grêle cet après-midi.

Une alerte à la tornade a également été émise près de Medicine Hat, en Alberta, alors que le système d’alerte d’urgence de l’Alberta indique qu’une tornade s’est posée vers 13 h 50 lundi.

L’avis indique que la tornade s’est abattue dans le secteur de l’autoroute 523 et de l’autoroute 1 et a causé des dommages aux maisons et aux véhicules dans la région.

Environnement Canada, cependant, n’a toujours pas émis d’avertissement de tornade à 14h30.

Terri Lang, météorologue à Environnement Canada, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune confirmation d’une tornade. Il y a eu des dégâts à la suite de vents violents, a déclaré Lang.

