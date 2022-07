Un viol dans l’Ohio montre comment l’histoire peut se propager plus vite que les faits

NEW YORK (AP) – Il n’a fallu que quatre paragraphes dans un journal régional pour déclencher une conflagration médiatique sur l’avortement qui, en deux semaines, a englouti le président Joe Biden, la presse partisane et certaines des principales agences de presse du pays.

Au centre de tout cela : une victime de viol de 10 ans, d’identité inconnue, soudainement jetée dans un combat politique sur l’une des questions les plus controversées du pays.

Le Wall Street Journal et le Washington Post ont tous deux clarifié ou corrigé des histoires après qu’un homme de l’Ohio a été accusé mercredi d’avoir violé la jeune fille, qui s’est rendue dans l’Indiana pour un avortement le mois dernier.

L’affaire a été révélée pour la première fois dans un article du 1er juillet paru dans The Indianapolis Star sur des patientes se rendant dans l’Indiana pour des services d’avortement en raison de lois plus restrictives dans les États voisins à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis sur Roe v. Wade. La pièce a commencé par une anecdote sur un médecin d’Indianapolis demandé par un collègue de l’Ohio pour aider la jeune fille, qui avait dépassé le stade de la grossesse où elle pouvait obtenir un avortement légal dans l’Ohio.

L’histoire a été saisie par Biden lors d’une conférence de presse le 8 juillet pour annoncer un décret visant à protéger l’accès aux services d’avortement.

« Un enfant de 10 ans devrait être forcé de donner naissance à l’enfant d’un violeur ? Biden a demandé. “Je ne peux rien imaginer de plus extrême.”

À ce moment-là, il y avait déjà des questions soulevées sur l’histoire de la Star, notamment dans une série de tweets et un article du 8 juillet dans PJ Media par la chroniqueuse conservatrice Megan Fox, sous le titre “Viral ‘pregnant 10-year-old rape victim’ avortement Horror”. histoire mérite un examen plus approfondi.

Fox s’est demandé pourquoi la seule source apparente de l’histoire de la jeune fille était le médecin de l’Indiana, Caitlan Bernard, et si elle était crédible parce qu’elle pratique des avortements et a protesté contre les restrictions imposées au service.

Le vérificateur des faits du Washington Post, Glenn Kessler, a écrit samedi dernier sur ces questions, notant qu’un avortement pratiqué sur une fille de 10 ans est rare.

“C’est une histoire très difficile à vérifier”, a écrit Kessler. “Bernard est enregistré, mais l’obtention de documents ou d’autres confirmations est pratiquement impossible sans des détails permettant d’identifier la localité où le viol a eu lieu.”

L’histoire du Star n’identifiait pas le médecin de l’Ohio qui avait appelé Bernard. Le rédacteur en chef du journal, Bro Krift, n’a pas discuté des mesures prises par le journal pour corroborer l’histoire de Bernard et a refusé de commenter l’Associated Press jeudi.

Une source nommée comme Bernard est un bon début, a déclaré Kathleen Culver, directrice du Center for Journalism Ethics à l’Université du Wisconsin. Si le Star avait d’autres sources, il n’aurait peut-être pas voulu les fournir au risque d’identifier la victime, a-t-elle précisé.

Le procureur général de l’Indiana, le républicain Todd Rokita, a déclaré jeudi que son bureau enquêtait pour savoir si Bernard avait enfreint les lois sur la confidentialité médicale en parlant de la victime au Star, ou s’il avait omis d’informer les autorités d’une suspicion de maltraitance d’enfants. Le procureur d’Indianapolis, le démocrate Ryan Mears, a déclaré que son bureau avait le pouvoir exclusif de poursuivre de telles accusations et que Bernard faisait l’objet “d’intimidation et de brimades”.

L’avocat de Bernard a publié jeudi une déclaration selon laquelle le médecin avait fourni un traitement approprié et n’avait enfreint aucune loi sur la confidentialité des patients ni aucune autre règle. Bernard envisage également une action en justice contre “ceux qui ont sali mon client”, dont Rokita.

Bernard a signalé un avortement médicamenteux le 30 juin pour une patiente de 10 ans au département de la santé de l’État le 2 juillet, dans les trois jours requis par la loi de l’État pour une fille de moins de 16 ans, selon le rapport obtenu par The Indianapolis Star et WXIN-TV d’Indianapolis.

Dans les cercles médiatiques conservateurs, les questions soulevées sur l’approvisionnement se sont rapidement transformées en affirmations selon lesquelles l’histoire était un mensonge.

“L’idée que des politiciens américains essaient d’exploiter une histoire comme celle-ci et d’inventer une histoire comme celle-ci afin de faire avancer leur propre programme malade vous indique qu’ils ne sont pas sérieux à propos de la question”, a déclaré Charlie Hurt, analyste de Fox News. Mardi.

Le Wall Street Journal mardi, dans un éditorial mardi, l’a qualifié “d’histoire d’avortement trop belle pour être confirmée”. Le Journal a écrit que “toutes sortes d’histoires fantaisistes voyagent loin sur les réseaux sociaux ces jours-ci, mais vous ne vous attendez pas à ce qu’elles obtiennent une audience à la Maison Blanche”.

Sous le titre “Corriger le dossier sur une affaire de viol” jeudi, le Journal a écrit qu'”il semble que le président Biden ait été exact”.

“Le pays doit trouver un consensus approximatif sur l’avortement maintenant qu’il est revenu aux États et au processus politique”, écrit le Journal. “Une façon d’aider est de s’assurer que les histoires sur l’avortement, de part et d’autre du débat, peuvent être facilement confirmées. Les passions sont déjà assez échauffées.

Kessler a joint une note à sa chronique mise à jour avec l’arrestation, et a déclaré qu’il s’agissait d’un cas test pour savoir si les journalistes devaient s’appuyer sur une source pour une histoire percutante.

Il a fait face à une chaleur intense en ligne, à la fois à cause de son histoire originale et de ses explications. La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez de New York a tweeté que “cette chronique est horrible”. Attendre la confirmation des forces de l’ordre est discutable alors que de nombreuses femmes ne signalent pas le viol aux autorités, a-t-elle déclaré.

“L’intention de l’article était de mettre en lumière la nécessité d’un reportage minutieux à une époque où l’information se propage rapidement”, a déclaré Shani George, porte-parole du Washington Post.

Fox de PJ Media a déclaré que les journalistes devraient toujours remettre en question les reportages et faire leurs propres recherches, car les canulars médiatiques sont si répandus aujourd’hui.

“Je poserais à nouveau toutes les questions que j’ai posées dans mon rapport d’origine”, a-t-elle déclaré à l’AP.

PJ Media a rapidement pivoté jeudi vers un article intitulé “Un étranger illégal arrêté pour le viol d’une patiente avortée de 10 ans, mais des questions demeurent”.

Un détective de la police de Columbus a témoigné lors d’une audience mercredi qu’il n’y avait aucune preuve que le suspect se trouvait légalement dans le pays. Dans des documents judiciaires déposés le même jour, un procureur a déclaré que le suspect n’était pas un citoyen américain et qu’il était susceptible d’être expulsé. L’Associated Press n’identifie pas le suspect parce qu’il y a des questions quant à savoir si son nom rapporté était réel et s’il est un parent de la fille impliquée.

L’incident montre comment l’expert politique va souvent plus vite que le journalisme, et que les journalistes sont surpris en train de répondre à l’expert, a déclaré Culver du Wisconsin.

“Le problème le plus important ici est qu’il semble qu’un enfant de 10 ans ait été agressé sexuellement”, a-t-elle déclaré, “et c’est une tragédie”.

___

Les journalistes de l’Associated Press Kantele Franko, Julie Carr Smyth et Andrew Welsh-Huggins à Columbus, Ohio, et Tom Davies à Indianapolis, Indiana, ont contribué à ce rapport.

David Bauder, l’Associated Press