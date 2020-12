Les voyageurs venaient tous de Güiria, une ville d’environ 40 000 habitants, à seulement deux heures et demie de ferry de Trinidad et Tobago. Le voyage fatal était un millier d’autres avaient fait avant eux, avec des groupes de défense des droits humains estimant qu’au moins 40 000 migrants se sont rendus illégalement à Trinité-et-Tobago après avoir traversé une frontière maritime connue sous le nom de Dragon Mouths.

Ce voyage fatal met en évidence une aggravation du problème de la migration qui a accru les tensions entre le Venezuela et Trinité-et-Tobago, les représentants du gouvernement et les dirigeants de l’opposition se blâmant mutuellement. Au moins 23 personnes sont mortes lors de cette tentative début décembre, et plus d’une douzaine sont toujours portées disparues. Les autorités ont identifié au moins 21 personnes qui se sont noyées, dont neuf femmes et quatre enfants âgés de 2 à 8 ans. Des corps ont été retrouvés en mer ou échoués sur les plages voisines, et la recherche des disparus se poursuit. L’âge des adultes varie de 18 à 67 ans.