Un village troglodyte tunisien se vide face à la sécheresse et à l’attrait de la modernité

Alors que la nuit s’installait dans la grotte de la montagne où elle vivait avec sa mère et son dernier frère cadet, Halima Najjar regarda son village en déclin – quelques dizaines de points de lumière accrochés au flanc de la montagne qui s’assombrissait – et se demanda s’il y aurait plus pour elle la vie un jour.

Mais l’ancienne vie de pressage des olives et d’élevage des moutons vacille face à une sécheresse implacable. Et Mme Najjar, 38 ans, ne veut pas risquer la mort pour migrer en bateau vers une Europe froide et hostile, comme l’ont fait tant de frères et sœurs, voisins et compatriotes tunisiens.