Un village repris et un regain de confiance pour les troupes ukrainiennes

Pavlivka, à quelques kilomètres seulement des positions russes les plus proches, reste un point d’ancrage précaire pour les Ukrainiens. Les Russes ont tellement bombardé le village depuis sa perte que seul un petit groupe de soldats ukrainiens s’est accroupi à l’entrée. Les quelques civils qui y vivaient encore se cachaient, introuvables.

Des villages, des villes et des villes de l’est et du sud de l’Ukraine ont subi des destructions similaires alors que les forces russes progressaient lentement et brutalement au cours des cinq derniers mois, frappant les troupes ukrainiennes avec des frappes d’artillerie incessantes et tuant des dizaines de milliers de soldats et de civils.

Pourtant, la reprise de Pavlivka a été un revirement bienvenu pour les troupes ukrainiennes dans la région, après des mois de recul. Cela leur a également donné une vue rapprochée de l’ennemi, et ce qu’ils ont vu leur a donné confiance.