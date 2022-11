Un village polonais touché par un missile soulagé alors que la frappe était probablement une erreur de l’Ukraine

Un missile qui a frappé la Pologne a ravivé les craintes d’un débordement de la guerre en Ukraine au-delà de la frontière.

L’OTAN, cependant, affirme que la Russie est responsable de l’incident, ayant déclenché la guerre.

Deux personnes ont été tuées lorsqu’un missile a touché une partie de la Pologne mardi soir.

Un missile qui a frappé la Pologne était probablement un missile égaré tiré par les défenses aériennes ukrainiennes et non une frappe russe, ont déclaré la Pologne et l’OTAN mercredi, apaisant les inquiétudes mondiales quant au fait que la guerre en Ukraine pourrait se propager à travers la frontière.

Néanmoins, le chef de l’OTAN a déclaré que Moscou, et non Kyiv, était finalement à blâmer, pour avoir déclenché la guerre en premier lieu et lancé l’attaque qui a déclenché les défenses de l’Ukraine.

“Ce n’est pas la faute de l’Ukraine. La Russie porte la responsabilité ultime alors qu’elle poursuit sa guerre illégale contre l’Ukraine”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, aux journalistes à Bruxelles.

Les ambassadeurs de l’OTAN tenaient des pourparlers d’urgence pour répondre à l’explosion de mardi qui a tué deux personnes dans une installation céréalière en Pologne près de la frontière ukrainienne, le premier débordement meurtrier de la guerre sur le territoire de l’alliance militaire occidentale.

“D’après les informations dont nous et nos alliés disposons, il s’agissait d’une fusée S-300 fabriquée en Union soviétique, une vieille fusée et il n’y a aucune preuve qu’elle ait été lancée par la partie russe”, a déclaré le président polonais Andrzej Duda. “Il est fort probable qu’il ait été tiré par la défense anti-aérienne ukrainienne.”

Stoltenberg a également déclaré qu’il s’agissait probablement d’un missile de défense aérienne ukrainien. Plus tôt, le président américain Joe Biden avait déclaré que les trajectoires suggéraient qu’il était peu probable que le missile ait été tiré depuis la Russie.

LIRE | “Soyez heureux cet été !” : les Ukrainiens se baignent sur la plage de Sloviansk alors que des roquettes volent à proximité

L’incident s’est produit alors que la Russie tirait des dizaines de missiles sur des villes à travers l’Ukraine, dans ce que l’Ukraine dit être la plus grande volée de telles frappes de la guerre de neuf mois.

Kyiv dit avoir abattu la plupart des missiles russes entrants avec ses propres missiles de défense aérienne. La région ukrainienne de Volyn, située juste de l’autre côté de la frontière avec la Pologne, était l’une des nombreuses régions ukrainiennes qui, selon l’Ukraine, ont été ciblées par les attaques russes dans tout le pays.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’aucun de ses missiles n’avait frappé à moins de 35 km (20 miles) de la frontière polonaise et que des photos de l’épave en Pologne montraient des éléments d’un missile ukrainien de défense aérienne S-300.

Le Kremlin a déclaré mercredi que certains pays avaient fait des “déclarations sans fondement” sur l’incident, mais que Washington avait été relativement modéré. Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes que la Russie n’avait rien à voir avec l’incident.

Quelques heures après l’incident, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy l’avait imputé à la “terreur des missiles russes”, et mercredi Kyiv ne semblait pas prêt à admettre que son propre missile était impliqué. Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, a déclaré que Kyiv souhaitait accéder au site et voyait toujours une « trace » russe derrière l’attaque.

En deuil lors des funérailles d’un soldat ukrainien au cimetière de la ville de Bucha à Bucha, en Ukraine. Getty Images Jeff J. Mitchell/Getty Images

Cependant, la nouvelle selon laquelle les autorités avaient conclu que le missile était ukrainien a soulagé les habitants du village polonais où le missile a frappé, qui ont déclaré avoir craint d’être entraînés dans la guerre.

“Tout le monde a derrière la tête que nous sommes juste à côté de la frontière et qu’un conflit armé avec la Russie nous exposerait directement”, a déclaré à Reuters Grzegorz Drewnik, le maire de Dolhobyczow, la municipalité à laquelle appartient Przewodow.

“Si c’est une erreur des Ukrainiens, il ne devrait pas y avoir de conséquences majeures, mais je ne suis pas un expert ici.”

PHOTOS | L’ambassadeur de Russie en Pologne éclaboussé de liquide rouge le jour de la Victoire

Certains dirigeants occidentaux lors d’un sommet des grandes économies du G20 en Indonésie ont laissé entendre que, quel que soit le tireur du missile, la Russie et le président Vladimir Poutine seraient finalement tenus pour responsables d’un incident résultant de son invasion.

“Ils ont souligné que, quel que soit le résultat de cette enquête, l’invasion de l’Ukraine par Poutine est entièrement responsable de la violence en cours”, a déclaré le bureau du Premier ministre britannique Rishi Sunak après une rencontre entre Sunak et le Premier ministre canadien Justin Trudeau en marge du sommet.

Les dirigeants présents au sommet ont publié une déclaration déclarant que “la plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine”, tout en reconnaissant qu'”il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions”.

La Russie est membre du G20 et l’Ukraine ne l’est pas, mais Zelenskiy s’est adressé au sommet par liaison vidéo, tandis que Poutine est resté chez lui.

Moscou a lancé la vague d’attaques de missiles de mardi quelques jours seulement après avoir abandonné la ville méridionale de Kherson, la seule capitale régionale qu’elle avait capturée depuis l’invasion.

À Kherson, les habitants de la place centrale ont à peine remarqué mercredi que des explosions pouvaient être entendues de l’artillerie russe tirant sur la ville.