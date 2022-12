Un village italien a touché le gros lot. Cela le sauvera-t-il ou le détruira-t-il ?

Pour pallier la perte de son médecin unique, qui part à la retraite à la fin du mois, elle a aussi proposé des bracelets de télémédecine qui surveillent les signes vitaux des habitants vieillissants du village (183 000 €). Il a prévu des incitations budgétaires pour attirer davantage de familles, d’entreprises et de « start-up créatives dans le secteur de l’art contemporain, avec un accent particulier sur le thème du bois » (1,46 M€).

“C’est une opportunité unique, unique et inimaginable”, a déclaré Giovanmaria Flocchini, le maire de la ville qui comprend le village de Livemmo. Il a considéré que le village faisait partie d’une expérience critique pour l’Italie, mais aussi pour les sociétés vieillissantes à travers l’Europe, pour prouver qu’un afflux d’argent peut sauver les villes – et tout leur patrimoine culturel et leur histoire – du dépeuplement et de l’abandon. “Je me sens doublement responsable”, a-t-il déclaré. “Si ça échoue pour nous, ça échoue pour tout le monde.”

Mais le village doit commencer à dépenser l’argent au plus tard en juillet et finir en juin 2026. M. Zanolini, qui travaille pour Livemmo depuis près de 30 ans et qui aime prendre ses pauses déjeuner chez ses parents au bout de la rue, s’inquiète des dizaines de milliers de documents en phase de planification, puis des dizaines de milliers de contrats supplémentaires à organiser, signer numériquement et payer en phase de paiement.

“Tout doit passer par la mairie”, a-t-il dit, ajoutant : “90% du temps, je suis seul.”