Un village irlandais “choqué et engourdi” après l’explosion d’une station-service fait au moins 9 morts

Le bilan de l’explosion d’une station-service qui a détruit un petit village du nord-ouest de l’Irlande est passé à neuf morts samedi, alors que les secouristes parcouraient des tas de décombres à la recherche de personnes toujours portées disparues.

La police irlandaise a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à trouver d’autres survivants de l’explosion de vendredi à Creeslough, dans le comté de Donegal. Huit personnes ont été hospitalisées après que l’explosion a détruit la station-service Applegreen dans la communauté d’environ 400 personnes près de la côte atlantique accidentée de l’Irlande.

“La recherche et la récupération d’autres morts se poursuivent”, a déclaré la police, An Garda Siochana. La cause de l’explosion fait l’objet d’une enquête.

Les intervenants d’urgence d’Irlande et d’Irlande du Nord voisine ont été impliqués dans ce que la police a qualifié d’opération de “recherche et récupération”. Des chiens renifleurs ont passé les débris au peigne fin et une pelle mécanique a soulevé des tas de gravats du site.

Bâtiment rasé par explosion

L’explosion a rasé le bâtiment de la station-service, qui abrite le magasin principal et le bureau de poste du village, a endommagé un immeuble adjacent et a brisé les fenêtres des chalets voisins.

“Il y avait des blocs jetés à une centaine de mètres de la scène”, a déclaré le médecin local, le Dr Paul Stewart, à la chaîne de télévision irlandaise RTE. “Toute la façade du bâtiment s’est effondrée. Et le toit du premier étage s’est effondré dans le magasin. C’est un miracle qu’ils aient fait sortir quelqu’un.”

Les autorités disent qu’au moins neuf personnes ont été tuées. (Brian Lawless/PA via AP)

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré que c’était l’un des “jours les plus sombres pour le Donegal et l’ensemble du pays”.

“Les habitants de cette île seront engourdis par le même sentiment de choc et de dévastation totale que les habitants de Creeslough face à cette tragique perte de vie”, a déclaré Martin.

Le ministre de l’Agriculture, Charlie McConalogue, qui représente Donegal au parlement irlandais, a déclaré que la station-service était bien connue dans tout le pays en raison de sa position dominante sur la route principale N56 de la région et qu’elle était “le cœur” de la communauté locale.

“Les gens sont choqués et engourdis”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision irlandaise RTE. “Les gens se sont rassemblés et tout le monde se préoccupe des familles de ceux qui ont perdu des êtres chers et de la manière dont ils peuvent les soutenir.”

Un autre législateur local, Pearse Doherty, a déclaré que le plein impact de la tragédie n’avait pas encore été ressenti.

“[It’s] quelque chose que personne n’aurait jamais pensé pouvoir arriver dans un petit village comme celui-ci où tout le monde se connaît”, a-t-il dit. “Hier à trois heures et quart, les enfants sortaient de l’école, les gens allaient percevoir leurs allocations sociales. Pour qu’un tel cauchemar se produise, cela prendra du temps à s’enfoncer.”