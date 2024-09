Un village indien prie pour le retour sain et sauf de l’astronaute

Le village était autrefois la résidence du père et des grands-parents de Williams. L’astronaute s’est rendu dans le village à trois reprises – en 1972, 2007 et 2013 – après des missions spatiales réussies.

Les astronautes américains Sunita Williams et Barry Wilmore sont bloqués dans l’espace depuis 107 jours et ils ne pourront pas revenir sur Terre avant février. Les habitants du village ancestral de Williams en Inde prient pour son retour sain et sauf. Reportage de Roxy Gagdekar Chhara de la BBC Gujarati.

Jhulasan, un village de 7 000 habitants, regorge de souvenirs des liens de Williams. Une bibliothèque portant le nom de ses grands-parents existe toujours, bien qu’en mauvais état, tout comme la maison ancestrale de son père Deepak Pandya. Pandya, un neuroscientifique, est décédé en 2020.

Une école à laquelle Williams avait fait don de fonds lors d’une de ses visites affiche une photo de ses grands-parents dans la salle de prière. Lorsque Williams a été félicitée à l’école en 2007, son parent Kishore Pandya a eu l’occasion de la rencontrer.

« Je suis allé la voir et je lui ai dit, avec mes connaissances limitées en anglais : « Je suis ton frère ». Elle m’a serré la main et m’a dit : « Oh ! Mon frère ! » Je me souviens encore de ce moment », a-t-il déclaré.

Le père de Williams s’installe aux États-Unis pour poursuivre des études supérieures en 1957. Là, il rencontre et épouse Ursuline Bonnie, et ils ont eu Williams en 1965.

Sept ans plus tard, la famille a visité Jhulasan pour la première fois depuis le départ de Deepak Pandya. Ce fut un moment de fête pour le village et ils ont accueilli chaleureusement la famille en les faisant visiter en procession.