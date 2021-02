Un village français en armes contre la station terrestre de satellite prévue pour Starlink de SpaceX (VIDEO)

Les habitants de Saint-Senier-de-Beuvron sont en désaccord avec SpaceX d’Elon Musk après que le géant de la technologie a annoncé son intention d’y ériger un vaste réseau de satellites. L’idée ambitieuse a suscité des problèmes de santé parmi les habitants.

Saint-Senier-de-Beuvron est un petit village rural situé dans la province française du nord-ouest de la Normandie. Abritant quelque 350 résidents, il a attiré une attention inattendue – et indésirable – plus tôt ce mois-ci, lorsqu’il a été nommé l’un des trois endroits à travers le pays pour obtenir une station au sol Starlink.

Le projet Starlink, conçu par la société américaine SpaceX, envisage la création d’une connexion Internet haut débit mondiale. L’entreprise comprend le lancement de centaines de microsatellites sur l’orbite terrestre, ainsi que la construction de stations au sol pour établir une liaison avec les satellites.

La perspective d’avoir plusieurs antennes poussées directement dans le paysage pittoresque de Saint-Senier a alarmé la communauté, les autorités locales et les résidents se ralliant contre elle.

«Le projet dans la commune de Saint-Senier consisterait en la création d’une station au sol composée de neuf dômes et qui vise à établir une connexion avec des satellites en orbite basse,» Le conseiller Noemi Brault a déclaré à l’agence vidéo Ruptly de RT, soulevant des inquiétudes quant aux implications possibles pour la santé.

Nous avons refusé ce projet car il y avait un manque d’information sur son impact sur la santé humaine, mais aussi sur la santé animale, puisque nous sommes dans une zone très rurale avec de nombreux agriculteurs autour de nous.

Certains résidents ont également fait valoir que la station au sol détruirait en fin de compte leur mode de vie rural, en gâchant la vue et en les exposant à des ondes radio douteuses qui, selon eux, doivent d’abord être recherchées et testées.

«J’ai toujours voulu vivre dans la nature, à la campagne, pour qu’ils soient aussi éloignés des réseaux et de tout que possible, et en fin de compte, ça va être la même chose que dans une ville», dit la locale Pauline Coulon.

Selon les médias, le conseiller régional à l’environnement, François Dufour, lui-même né à Saint-Senier-de-Beuvron, estime «C’est absolument nécessaire» Le maire du village, Benoit Hamard, pense à son tour que l’entreprise américaine doit demander un permis de construire pour le projet en raison de sa taille et de son ampleur. Compte tenu du sentiment hostile dans le village, il semble que Starlink n’obtienne jamais le feu vert.

