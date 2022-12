Un village et un château italiens sont en vente pour 2 millions de dollars

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à la newsletter Unlocking Italy de CNN Travel pour obtenir des informations d’initiés sur les destinations les plus appréciées d’Italie et les régions moins connues afin de planifier votre voyage ultime. De plus, nous vous mettrons dans l’ambiance avant de partir avec des suggestions de films, des listes de lecture et des recettes de Stanley Tucci.

(CNN) — Vous avez toujours rêvé de posséder votre propre citadelle secrète dans une belle région d’Italie, errant le long de ses murs fortifiés comme un monarque surveillant son royaume ?

Pour moins que le prix d’une maison de ville dans le centre de Londres ou d’un appartement mansardé dans le centre historique de Rome, ce rêve peut maintenant devenir réalité.

Le château médiéval et hameau de Serravalle, à mi-chemin entre les villes de Modène et de Bologne dans la région nord de l’Italie, l’Émilie-Romagne, est en vente pour 1,9 million d’euros, soit environ 2 millions de dollars.

Déjà habitable et équipé de chauffage, il ne nécessite que des réparations minimes – et le prix est négociable.

Situé dans des collines verdoyantes, le château est accompagné d’une partie du village, qui porte le même nom et faisait autrefois partie de son fief, à ses pieds.

Ce qui est à gagner, c’est l’ancienne fortification originale en surplomb de 1 800 mètres carrés située à 400 mètres d’altitude.

La propriété comprend le majestueux château construit sur les ruines de colonies païennes, un palais majestueux à trois niveaux du XVIIIe siècle appelé Palazzo Boccadiferro, où les propriétaires actuels vivent occasionnellement, un pavillon de chasse avec bûcher, une tour de guet de quatre étages, une superbe passerelle panoramique et un parc luxuriant de 14 000 mètres carrés.

“Non seulement c’est très pratique, environ 1 000 euros par mètre carré, mais il a un potentiel énorme à la fois comme retraite privée et silencieuse pour se débrancher, ou comme investissement pour en faire un complexe”, a déclaré Paolo Giacopini d’Immobiliare Giacopini, l’agence immobilière chargée de la vente, a déclaré à CNN.

Tunnels secrets et salles chauffées

Le château était autrefois apprécié pour son emplacement stratégique. Paolo Giacopini Immobiliare/Conforti Immobiliare

“Le charme et le panorama sont incomparables, entourés de vignes, dans un emplacement stratégique entre les deux principales villes d’Émilie-Romagne, une région merveilleuse qui est souvent éclipsée à tort par la Toscane en matière de châteaux et de manoirs.”

À l’heure actuelle, le domaine bien entretenu est loué pour des événements privés et des conférences, mais les propriétaires actuels, qui souhaitent rester anonymes, ne sont plus en mesure de faire face à la gestion de la vaste propriété.

Ils vivent au château pendant les mois d’été, dit Giacopini, il est donc déjà habitable avec chauffage, cuisine, services publics, cheminées, plusieurs chambres et salles de bains. Le pavillon de chasse à deux étages, construit comme une maison rurale, est également chauffé.

Alors que le château est parfaitement préservé, d’autres parties de la propriété, comme la tour de guet, construite en 1227 et modifiée en 1523, pourraient nécessiter quelques réparations.

De somptueux meubles de style Renaissance, y compris des peintures, sont également potentiellement en vente.

Giacopini, qui emmène les visiteurs intéressés dans des visites guidées, dit que les vendeurs sont ouverts aux offres.

Il explique que, compte tenu de sa valeur historique et artistique, le château est sous la tutelle des autorités régionales des arts qui ont imposé des restrictions sur les changements structurels radicaux tels que la transformation d’une salle de bain en chambre, ou vice versa.

Certaines des caractéristiques historiques ajoutent une couche supplémentaire d’intrigue. Un passage souterrain secret relie la tour au palais et était autrefois utilisé par les gardes fuyant les attaques ennemies.

Le passage est frais en été mais glacial en hiver. Giacopini dit qu’un client américain qui a visité la propriété avec lui a affirmé que ses pieds avaient presque gelé à l’intérieur de ses baskets.

L’effusion de sang et la gloire

La propriété comprend un palais du XVIIIe siècle. Paolo Giacopini Immobiliare/Conforti Immobiliare

Serravalle est chargée d’histoire. La fortification a été pendant des siècles au cœur des querelles territoriales et des batailles contre les envahisseurs et les fiefs voisins. Avant l’unification du royaume d’Italie en 1861, le pays était divisé en plusieurs cités-États, ou comuni, chacune luttant pour la suprématie.

Au XIIe siècle, le château fut âprement disputé par Modène et Bologne pour sa position militaire stratégique. À cette époque, un château était un petit microcosme militaire qui protégeait une grande partie des terres, des fermiers et des locataires.

La fortification, construite sur les cendres d’un ancien avant-poste militaire romain appelé Verabulum, a été conquise et détruite par les tribus lombardes au VIIIe siècle.

Après sa reconstruction, selon la légende, le château accueillit Charlemagne en route pour Rome pour se faire couronner empereur, accompagné des troupes françaises, au IXe siècle,

Bien qu’il soit calme et paisible, la propriété n’est pas totalement isolée. Le village a un certain buzz social avec 40 habitants, une église ornée de fresques, une taverne traditionnelle et un musée du vin axé sur la vie rurale locale.

Un grand portail en pierre blasonné d’armoiries et orné de statues accueille les visiteurs à l’entrée.

Le domaine a subi plusieurs améliorations au fil du temps. Le palais, nommé d’après la famille Boccadiferro (qui signifie “bouche de fer” en italien) qui l’a gouverné pendant quatre siècles, a été transformé d’une ancienne loggia couverte en une majestueuse demeure noble. D’une largeur d’environ 1 151 mètres carrés, c’est la plus grande partie de la propriété.

Histoires de fantômes

Un passage souterrain secret relie le palais à une tour voisine. Paolo Giacopini Immobiliare/Conforti Immobiliare

Outre le parc du castello, qui est l’ancien fossé entourant le hameau avec des marronniers d’Inde et des frênes, il y a aussi un grand jardin suspendu et des zones de cour idéales pour les boissons en soirée et les promenades au coucher du soleil.

Il y a une ambiance effrayante. Selon la tradition locale, le château et le domaine sont hantés par les fantômes d’un seigneur Boccadiferro qui aurait tué 12 épouses successives. On dit que leurs esprits tourmentés, gémissant et en colère, errent dans les couloirs et les couloirs la nuit à la recherche de vengeance, laissant des bouffées de leurs parfums dans l’air.

Giacopini les considère comme de simples contes.

“Le frère décédé du propriétaire actuel a écrit une brochure de recherche sur l’histoire du lieu et a découvert que Boccadiferro était tellement amoureux de sa seule femme qu’il a fait peindre son portrait plusieurs fois dans des vêtements différents, donc il semblait qu’il y avait beaucoup de femmes mais il n’a toujours été qu’elle », dit-il.

Serravalle est parfait pour les amoureux de la nature ainsi que pour ceux qui souhaitent goûter aux offres culinaires de la région.

La propriété est entourée de tavernes de ferme appelées agriturismi, servant de succulentes tagliatelles al ragù et tortellini faites à la main. Il y a aussi des vignobles produisant des vins premium Pignoletto et DOC des Colli Bolognesi.

Des sentiers de randonnée, de vélo et d’équitation se déroulent dans les environs ruraux, tandis qu’à proximité se trouve un parcours de golf de 18 trous.