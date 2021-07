Un village écossais « hanté » avec une plage, des ruines du XVIIe siècle se vend pour 1,28 crore de roupies

Vous voulez admirer la vue sur un magnifique village niché dans les hautes terres d’Écosse qui possède également une magnifique plage ? Dirigez-vous vers le nord de la Grande-Bretagne où vous pouvez désormais acheter un village pour seulement 173000 $. Le seul hic, c’est que vous le partagerez avec le seul autre habitant du village, un fantôme ! Selon les médias, le vieux village de Lawers qui se trouve sur les rives du Loch Tay dans le Perthshire se vend à Rs 1 28 91 700 et s’étend sur une superficie de 3,31 acres. Le village est également doté d’une plage privée et l’acheteur peut également gagner les droits de pêche sur le loch, selon The Insider.

Le village contient des ruines du XVIIe siècle, la Maison des Avocats, où se trouvait l’ancienne maison de la Dame des Avocats et dont on pense également que le fantôme hante le village encore aujourd’hui.

Jon Lambert, partenaire de Goldcrest Land and Forestry Group, a déclaré que la Dame des Avocats est connue pour ses prophéties qui se sont apparemment réalisées et certains disent même ce qu’elle a prophétisé, certaines d’entre elles se réalisent même jusqu’à ce jour. Il a ajouté que le village est également un endroit très spécial et que son emplacement est également l’un de ses USP.

Donnant un exemple, la Dame de Lawers avait planté un frêne près de l’église du village et avait prédit que lorsque l’arbre atteindrait la hauteur d’une petite flèche, l’église tomberait, selon des rapports. L’église a en effet subi plus tard des dommages après qu’un orage l’ait frappée, y compris le frêne, qui est également mort peu de temps après. La structure n’a jamais été utilisée par la suite.

Des rapports avaient également indiqué que lors d’un recensement de 1841, seules 17 personnes vivaient près du loch, mais à peine 50 ans plus tard, en 1891, le nombre n’était plus que de 7 personnes. En 1926, le village était désert.

En raison du scénario de Covid-19, de plus en plus de gens préfèrent désormais se rendre dans des zones proches et, en tant que tels, ces petits endroits gagneront en popularité, a déclaré Lambert.

