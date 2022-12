Un village du Vietnam est frappé par la foudre plusieurs fois, les villageois le désertent

Il existe plusieurs endroits sur Terre où des événements inexpliqués ont poussé les gens à éviter d’y vivre ou à les abandonner s’ils y résidaient auparavant. Une situation similaire est apparue lorsqu’un village du centre du Vietnam a été frappé à plusieurs reprises par la foudre pendant la saison des pluies, obligeant les habitants à déménager.

Selon un rapport de Vietnam News, les habitants du village de Long Vớt dans le district de Sơn Tây, au Vietnam, se sont habitués aux coups de foudre répétés qui détruisent leurs maisons plusieurs fois par an. Situé au fond de la forêt, le seul moyen d’atteindre le village est une route escarpée, qui est juste à côté d’une falaise.

Đinh Văn Điềm, un habitant âgé du village, a déclaré au journal local que des éclairs tuaient leur bétail et brûlaient des arbres, et que le bruit de ces coups effrayait tout le monde. « Ma fille et ma petite-fille ont été frappées par la foudre l’année dernière. Ils ont eu de la chance de ne pas avoir été tués », a-t-il révélé. L’incident a eu lieu il y a cinq ans, mais les villageois se souviennent encore des pertes importantes qu’ils ont dû subir.

Une autre villageoise, Đinh Thị Trường, qui a survécu à un coup de foudre, a déclaré que sa santé mentale avait été sérieusement affectée après l’incident. Son traumatisme l’a mise dans une situation où chaque fois qu’elle entend le bruit de la foudre, elle se cache dans un coin de sa chambre, effrayée.

Alors que la science dit que les positions élevées sont sujettes aux coups de foudre, le village, qui est situé à une position plus basse que les collines environnantes, a déconcerté tout le monde. Même les autorités n’ont aucune explication au phénomène.

Le président du comité populaire de la commune de Sơn Long, Đỗ Thanh Vượt, a révélé que tout le monde dans le village a peur de la foudre pendant les pluies car tout le village a été frappé à plusieurs reprises. Il a en outre déclaré que les villageois étaient prêts à déménager dans un nouveau village, situé à environ 2 kilomètres de leur village actuel. Il a été signalé que près de 17 ménages et 73 résidents ont déjà déménagé dans le nouveau village.

