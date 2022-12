Un village du nord de Goa soutient la Croatie pour battre l’Argentine de Lionel Messi

L’Argentine de Lionel Messi affrontera la Croatie lors d’une demi-finale angoissante de la Coupe du monde de football le 14 décembre.

L’Inde, un pays par ailleurs fou de cricket, compte de nombreux fans de football dans des États comme le Kerala, Goa et le Bengale occidental. Les Indiens qui aiment le football sont divisés en deux camps : le Brésil et l’Argentine. Il y a donc beaucoup de soutien pour La Albiceleste dans tout le pays.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Mais à la veille de la demi-finale à gros enjeux mercredi, la Croatie a trouvé un soutien dans une ancienne colonie portugaise, Goa. Gaudalim, un petit village du nord de Goa, a des liens économiques et religieux avec la ville croate de Dubrovnik. Par conséquent, il n’est pas difficile de deviner quelle équipe les villageois de Gaudalim soutiendront lors de la demi-finale à succès Argentine contre Croatie.

L’Inde ne s’étant pas qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA depuis des décennies, les fans de football se sont attachés, d’abord au Brésil avec l’ascension de Pelé dans les années 1950, puis à l’Argentine avec l’arrivée de Diego Maradona dans les années 1980.

Lorsque l’équipe de Lionel Scaloni affrontera les finalistes de la Coupe du monde 2018, des millions de fans en Inde seront derrière eux. L’Argentine sera certainement la favorite pour triompher face à la Croatie.

L’Argentine dirigée par Messi a scénarisé un revirement remarquable depuis la perte de son match d’ouverture du tournoi contre l’Arabie saoudite. L’Argentine a enregistré des victoires convaincantes contre la Pologne et le Mexique en phase de groupes. L’Albiceleste a ensuite repoussé l’Australie en huitièmes de finale et a devancé les Pays-Bas dans un quart de finale mémorable.

On peut dire que le talismanique attaquant argentin Messi est l’architecte de leur course de rêve depuis cette défaite contre l’Arabie saoudite. Le joueur de 35 ans a inspiré toute son équipe à jouer comme une unité et a fait reculer le temps avec ses performances. Messi est à égalité pour le deuxième plus grand nombre de buts en Coupe du monde avec quatre et a marqué lors des deux matchs à élimination directe pour l’Argentine.

De plus, il a produit une passe décisive contre les Néerlandais pour trouver Nahuel Molina pour le premier but de l’Argentine. La légion de fans argentins a longtemps cru que le destin de Messi était de soulever la Coupe du monde et d’imiter Diego Maradona. Bien que l’héritage de Messi soit assuré depuis longtemps, il semble que l’attaquant prolifique soit prêt à cimenter sa place dans le panthéon des grands au stade Lusail jeudi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici