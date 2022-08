Un village de villégiature de la Colombie-Britannique évacué à l’approche d’un incendie de forêt dans la région de Penticton

L’ensemble du village d’Apex Mountain Resort est évacué lundi (1er août) matin alors que le feu de forêt de Keremeos Creek continue de se propager.

Les résidents des propriétés de la station de ski près de Pentiction ont reçu l’ordre de se lever et de partir à 8 heures du matin, à la suite d’un ordre du district régional d’Okanagan-Similkameen.

La GRC et d’autres intervenants d’urgence travailleront pour accélérer l’évacuation.

D’autres propriétés dans la zone électorale I du RDOS sont également en alerte d’évacuation.

La fumée de l’incendie est visible via les webcams de la station de ski Apex ainsi que depuis l’une des nombreuses machines à neige qui ont été installées dimanche pour mettre de l’eau dans l’air autour du village. La station de ski n’a pas confirmé si les machines, qui peuvent tirer de la neige jusqu’à 150 pieds, sont encore utilisées.

Le feu de forêt a éclaté pour la première fois le 29 juillet et n’a cessé de croître depuis. Selon la dernière mise à jour du BC Wildfire Service dimanche soir, il s’agit d’une superficie d’environ 437 hectares.

Au cours du week-end, on l’a vu se déplacer vers le sud en direction de l’autoroute 3A.

La liste complète et la plus récente des propriétés faisant l’objet d’une alerte et d’un ordre d’évacuation se trouve sur le site Web du Centre des opérations d’urgence RDOS à l’adresse emergency.rdos.bc.ca/latest-updates

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected]

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022Pentictonski