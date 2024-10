Un village de New York connu pour ses majestueux cygnes muets est confronté à un choix difficile après la mort de l’un d’entre eux.

MANLIUS, New York — Les élégants cygnes blancs sont très présents dans ce village du nord de l’État de New York mesurant moins de 2 miles carrés. Leur image figure sur les drapeaux des villages, les centres communautaires et les panneaux de bienvenue. Le « Swan Fest » est célébré chaque automne.

Les habitants disent qu’il est difficile d’imaginer Manlius sans les cygnes muets qui habitent un étang au centre du village depuis plus de 100 ans. Jusqu’à récemment, ce n’était pas nécessaire.

Mais le meurtre violent de un des cygnes du village en 2023 déclenche une bataille avec les régulateurs qui oblige Manlius à prendre une décision difficile concernant l’avenir des oiseaux : cela met le village qui veut les garder en désaccord avec un État qui les considère comme un problème.

D’ici la fin de l’année, Manlius devra choisir : conserver ses quatre cygnes muets existants mais les stériliser, ou n’en retenir que deux du même sexe. L’une ou l’autre option mettrait fin à la tradition annuelle du village consistant à observer les cygnes éclore et à élever leurs cygnets, et pourrait marquer le début de la fin de leur présence à Manlius.

« Je ne pense pas qu’ils comprennent à quel point c’est important pour ce village », a déclaré le maire Paul Whorrall, un résident de toujours qui, enfant, a croisé les cygnes sur sa route papier et qui répugne à les voir passer sous sa surveillance. « Si vous enlevez les cygnes, vous enlevez une grande partie de l’identité du village. »

Ces dernières années, l’État de New York a décidé de limiter le nombre de cygnes muets à l’intérieur de ses frontières, les gérant comme une espèce envahissante dont le nombre a augmenté depuis leur introduction d’Europe à la fin des années 1800. Avant de s’échapper ou d’être relâchés dans la nature, ces oiseaux majestueux au long cou courbé embellissaient les étangs des domaines privés de la basse vallée de l’Hudson et de Long Island, où la plupart des cygnes – environ 2 200 – sont encore concentrés.

Mais le ministère de la Conservation de l’Environnement affirme que ces énormes oiseaux perturbent les écosystèmes, dégradent la qualité de l’eau avec leurs déchets et mangent quotidiennement jusqu’à 8 livres (3,6 kilogrammes) de végétation submergée. Avec une envergure de près de 7 pieds (2,1 mètres) et un poids de 20 à 25 livres (9 à 11 kilogrammes), les cygnes ont également eu des affrontements agressifs avec des personnes et des animaux sauvages indigènes déplacés.

Dans le cadre d’un plan de gestion de 2019, les cygnes muets ne peuvent être possédés qu’avec l’autorisation du DEC.

Manlius avait une licence qui était censée durer jusqu’en 2025, lui permettant de maintenir ce qui avait été le statu quo : un couple de cygnes adultes nommés Manny et Faye vivaient dans l’étang et chaque printemps des cygnets éclosaient, qui étaient finalement transférés hors de l’État auparavant. ils étaient en âge de se reproduire.

Tout a changé l’année dernièrequand la police dit que trois adolescents de Syracuse ont escaladé une clôture et ont emmené Faye et ses quatre cygnets. Les adolescents ont décapité Faye, l’ont amenée chez un parent pour qu’il cuisine et l’ont mangée, a indiqué la police. Les bébés ont été récupérés et ramenés à l’étang, mais Manny s’est comporté de manière agressive à leur égard et a été envoyé vivre en Pennsylvanie.

Désormais, les quatre jeunes cygnes, deux mâles et deux femelles, sont les seuls dans l’étang.

Cela signifie que Manlius ne respecte plus les termes de sa licence, qui précise qu’elle possède deux cygnes adultes. Une licence révisée autorisant le village à posséder les quatre cygnes expirera à la fin de cette année.

Sans aucune chance que des bébés cygnes tuberculés arrivent, les habitants craignent que les options actuelles proposées par les responsables du DEC – stériliser les quatre ou ne garder qu’un seul sexe – ne marquent la fin des cygnes tuberculés à Manlius. L’agence a suggéré d’élever des cygnes trompettes similaires, une option à laquelle beaucoup s’opposent.

« Je ne vois aucune raison de ne pas les laisser vivre ici », a déclaré Martha Ballard Lacy, 89 ans, une habitante du village, devenue amoureuse de Manny et Faye lors de ses promenades quotidiennes autour de Manlius Swan Pond. Lacy a fréquemment photographié le couple, qui était à l’étang depuis 2010, alors qu’ils s’occupaient d’un nid d’œufs.

« La ville adore avoir un endroit où venir et s’identifier à quelque chose qui existe depuis 100 ans », a déclaré Lacy.

Le l’État lutte depuis longtemps avec que faire contre les cygnes muets. En 2013, le DEC a annoncé son objectif d’éliminer les cygnes muets en liberté à New York d’ici 2025, mais son projet de les abattre ou de les euthanasier et de détruire leurs œufs a suscité un tollé général.

Des révisions ont suivi et en 2019, l’agence a finalisé son dernier plan qui, au lieu de l’élimination, vise à stabiliser ou à réduire leur nombre par des moyens non létaux comme l’addition d’œufs – empêchant le développement des œufs fécondés – bien que le plan autorise la mise à mort des cygnes qui ne peuvent pas être capturés ou déplacés dans certaines circonstances.

Whorrall ne conteste pas que les cygnes muets posent problème ailleurs. Mais il affirme que perturber ceux de Manlius ne résoudra en rien le problème. Les cygnes du village sont confinés dans l’étang clôturé où ils disposent d’un abri et d’un régime alimentaire spécialisé composé de végétation et de nourriture.

Récemment, un après-midi, un habitant a jeté du maïs concassé à travers la clôture tandis que les cygnes se retournaient pour le récupérer.

« Ils sont vraiment amusants à voir et les familles viennent et s’arrêtent », a déclaré Lacy.

À l’approche de la date limite du 31 décembre, Whorrall a déclaré que le village souhaitait maintenir le statu quo, affirmant que les dirigeants avaient fait tout ce que l’État avait demandé, y compris l’installation d’expositions éducatives près de l’étang. Le village a même accepté de stériliser tous les bébés cygnes avant de les retirer si cela pouvait sauver la tradition d’élevage, a déclaré Whorrall, mais le DEC a annulé cette option après l’avoir soulevée.

Dans un communiqué, le DEC a déclaré qu’il « continue de travailler en étroite collaboration avec le village de Manlius pour garantir que sa possession de cygnes est entièrement conforme aux objectifs de gestion de l’État de New York et de la voie de migration de l’Atlantique » définis dans un accord de 17 États visant à réduire les impacts écologiques de les cygnes.

Les habitants du village affirment que la situation a rendu la mort de Faye encore plus douloureuse.

« Les gens vont commettre des crimes et malheureusement cela fait partie de la vie, et vous devez simplement faire ce que vous pouvez pour passer à autre chose », a déclaré Whorrall. « Et c’est ce que nous faisons, nous essayons d’avancer. Et ils rendent difficile la progression.