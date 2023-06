Un village britannique célèbre le 80e anniversaire de la lutte contre le racisme de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale

BAMBER BRIDGE, Angleterre (AP) – Le village de Bamber Bridge, dans le nord-ouest de l’Angleterre, est fier du coup porté au racisme dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lorsqu’un régiment de camions entièrement noirs y était stationné, les habitants ont refusé d’accepter la ségrégation enracinée dans l’armée américaine. Ignorant la pression des autorités britanniques et américaines, les pubs ont accueilli les GI, les femmes locales ont discuté et dansé avec eux, et les soldats anglais ont bu aux côtés d’hommes qu’ils considéraient comme des alliés dans la guerre.

Mais les tensions latentes entre les soldats noirs et la police militaire blanche ont explosé le 24 juin 1943, lorsqu’une dispute à l’extérieur d’un pub a dégénéré en une nuit de coups de feu. Le soldat William Crossland a été tué et des dizaines de soldats du régiment de camions ont été traduits en cour martiale. Lorsque la nièce de Crossland a appris les circonstances de la mort de son oncle, elle a appelé à une nouvelle enquête pour découvrir comment il est mort.

La communauté a choisi de se concentrer sur sa position contre la ségrégation alors qu’elle commémore le 80e anniversaire de ce qui est maintenant connu sous le nom de bataille de Bamber Bridge et que l’Amérique réévalue son traitement passé des hommes et des femmes noirs dans les forces armées.

« C’est un sentiment de fierté qu’il n’y ait pas eu de fanatisme envers (les soldats) », a déclaré Valerie Fell, qui n’avait que 2 ans en 1943 mais dont la famille dirigeait Ye Olde Hob Inn, le pub au toit de chaume vieux de 400 ans où le conflit commencé. « Ils méritaient le respect de l’uniforme qu’ils portaient. »

SÉGRÉGATION À L’EXPORTATION

Les soldats noirs représentaient environ 10% des troupes américaines en Grande-Bretagne pendant la guerre. Servant dans des unités séparées dirigées par des officiers blancs, la plupart ont été relégués à des rôles non combattants tels que la conduite de camions. Les autorités américaines ont tenté d’étendre ces politiques au-delà de leurs bases, demandant aux pubs et aux restaurants de séparer les races.

Bamber Bridge, qui abritait alors environ 6 800 personnes, n’était pas le seul endroit où résister. Dans un pays alors presque entièrement blanc, il n’y avait pas de tradition de ségrégation.

Ce qui est différent, c’est le désir des populations locales de préserver leur histoire, a déclaré Alan Rice, codirecteur de l’Institute for Black Atlantic Research de l’Université de Central Lancashire.

« Si vous combattez le fascisme, ce que ces gens étaient, il est ridicule, absolument ridicule, que l’armée américaine (encourage) une forme de fascisme – la ségrégation », a déclaré Rice.

Clinton Smith, chef du groupe d’histoire des Noirs dans la ville voisine de Preston, souhaite que les gens regardent de plus près ce qui s’est passé. L’histoire « ne peut tout simplement pas être autorisée à se flétrir sur la vigne. »

LA BATAILLE DE BAMBER BRIDGE

Malgré leurs amitiés avec les GI, les villageois n’ont pas pu empêcher la violence lorsque des soldats noirs, frustrés par leur traitement et en colère contre les émeutes raciales à Detroit, ont affronté des policiers militaires équipés de matraques et d’armes de poing.

Par cette chaude nuit de juin, le soldat Eugene Nunn était assis au bar Hob Inn lorsqu’un officier blanc de la police militaire a menacé de l’arrêter parce qu’il portait le mauvais uniforme. Des soldats et des civils britanniques sont intervenus.

« Tout le monde disait : ‘Laissez-le tranquille. Il veut juste boire un verre. C’est une journée chaude », a déclaré Fell en racontant l’histoire de sa mère. « Les gens n’ont tout simplement pas compris cette méchanceté. »

Lorsque Nunn a quitté le pub, la police attendait. Les esprits montèrent. Une bouteille s’est écrasée contre le pare-brise de la Jeep de la police. Les choses se sont envenimées et ce n’est qu’à 4 heures du matin que l’ordre a été rétabli.

Les autorités militaires ont demandé des sanctions sévères – 37 soldats noirs ont été accusés de mutinerie, d’émeute et de possession illégale d’armes. Une trentaine d’entre eux ont été condamnés à des peines allant de trois à quinze ans de prison, assorties de pertes de salaire et de renvois déshonorants. Alors que les alliés se préparaient pour le jour J, beaucoup ont vu leur peine raccourcie afin de pouvoir être renvoyés à l’effort de guerre.

Alors que la cour martiale a critiqué les officiers blancs pour leur manque de leadership, aucun dossier n’indique qu’eux-mêmes ou la police militaire ont été sanctionnés.

CHANGEMENT DE LONGUE DATE

Ken Werrell, diplômé de l’US Air Force Academy et professeur d’histoire à la retraite à l’Université de Radford en Virginie, a étudié les débats et examiné les dossiers militaires pour un article publié en 1975. Il a déclaré à l’Associated Press que les soldats noirs étaient maltraités.

Mais l’histoire plus large est que les généraux supérieurs, concentrés sur l’amélioration du moral et des performances, ont rapidement ordonné des changements dans le traitement des troupes noires. De nombreux officiers commandant des unités noires ont été remplacés et l’armée a déployé davantage de patrouilles de police mixtes.

« L’affaire Bamber Bridge était plus qu’un simple incident mineur de la Seconde Guerre mondiale », a écrit Werrell. « C’était l’un des nombreux incidents de la croisade continue des Noirs et de l’Amérique pour la liberté. »

Le président Harry Truman en 1948 a ordonné la fin de la ségrégation dans l’armée, bien que cela ait pris des années pour être pleinement réalisé. Lloyd Austin, un homme noir et général quatre étoiles à la retraite de l’armée, est maintenant secrétaire à la Défense.

Ces progrès étaient trop tard pour Crossland, un ancien cheminot qui avait 25 ans lorsqu’il est décédé. Les témoignages de la cour martiale ont seulement indiqué qu’il avait été retrouvé grièvement blessé, avec une balle près du cœur. Les officiers ont déclaré qu’ils pensaient qu’il avait été pris dans des tirs croisés entre deux groupes de soldats noirs.

RÉÉVALUER L’HISTOIRE

Nancy Croslan Adkins, la fille d’un des frères de William, a déclaré qu’elle n’avait jamais été informée des circonstances de la mort de son oncle. La famille a ensuite changé l’orthographe de son nom de famille.

Adkins, d’Upper Marlboro, Maryland, veut en savoir plus sur ce qui s’est passé.

« Ayant moi-même fait face à la discrimination directe en intégrant le système scolaire de Caroline du Nord et l’injustice raciale à laquelle mes parents ont été confrontés, j’aimerais beaucoup une enquête », a-t-elle déclaré.

Aaron Snipe, le porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Londres, a déclaré qu’il ne pouvait préjuger d’aucune décision militaire, mais l’administration du président Joe Biden a montré sa volonté de « réparer les torts du passé ».

Plus tôt ce mois-ci, la marine américaine a présenté des excuses officielles aux familles de 15 marins noirs qui ont été renvoyés de manière déshonorante en 1940 après s’être plaints d’avoir été obligés d’attendre des tables.

Snipe, quant à lui, rendra hommage aux habitants de Bamber Bridge lors d’un événement marquant l’anniversaire.

« Une partie de cette histoire concerne leur refus d’accepter les ordonnances de ségrégation ou les réglementations qui leur ont été imposées », a-t-il déclaré. « Ils ont repoussé. »

L’écrivain de l’Associated Press Ben Finley à Norfolk, en Virginie, et la chercheuse Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Danica Kirka, l’Associated Press