Un village allemand au centre d’une bataille pour le charbon et le climat est éliminé

Mais elle a dit : « La loi minière ne reconnaît pas la crise climatique – la loi minière dit simplement que le marché doit être approvisionné en matières premières.

Une fois que la politique n’a pas réussi à sauver Lützerath, l’action de la police est devenue inévitable. Au début de la semaine dernière, les forces de sécurité ont bouclé le village avec une clôture. Une rampe d’accès a été construite dans la mine à ciel ouvert, permettant un stationnement supplémentaire pour les centaines de fourgons de police qui ont amené plus de 1 000 agents, ainsi que des canons à eau et des bulldozers blindés des États du pays.

À partir de mardi, la police a dégagé la route d’accès au village des militants, certains au sol et d’autres suspendus à des trépieds de 9 pieds de haut. Puis, à partir de mercredi, ils sont entrés dans le village proprement dit et, jeudi, ils avaient nettoyé les deux principales cours de ferme et un complexe de granges dans lesquelles les manifestants s’étaient barricadés. Vendredi, l’impasse et Lützrath étaient pratiquement terminées.

“Même si le village a disparu”, a déclaré Saskia Meyer, 36 ans, une nutritionniste qui a passé des mois à faire la navette entre Lützrath et Berlin, “il vivra dans nos cœurs”.