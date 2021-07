Un vil raciste publie une vidéo abusant de Saka, Rashford et Sancho alors que la police arrête un homme de 49 ans dans le Kent

Un raciste VILE a publié une vidéo en ligne abusant des stars anglaises Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho après leur défaite contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Les stars des Trois Lions ont été victimes d’horribles abus en ligne après avoir raté leur penalty dimanche.

Le soi-disant fan anglais a posté la diatribe dégoûtante en ligne après le match

Deux hommes ont été arrêtés pour avoir publié des commentaires racistes en ligne Crédit : Getty

Un fan anglais a publié une diatribe haineuse sur les réseaux sociaux après le coup de sifflet final à Wembley dimanche soir, alors que les flics arrêtaient un homme de 49 ans du Kent pour une infraction de communication malveillante.

En postant sur Facebook, l’homme, qui avait un drapeau anglais peint sur son visage, s’est exclamé : « Par où dois-je commencer, par où dois-je commencer. Malade, vidé comme nous tous.

« Bon dégonflé. Je dois être fier des garçons, être fier, mais tous ceux qui me connaissent bien comprendront de quoi je parle.

Trois lions sur une chemise, à droite. Combien de fois avons-nous vu des joueurs anglais prendre des pénalités pour nous et tout foutre en l’air.

« Trois putains de lions, trois putains de c*** l’ont foutu pour nous. »

Il termine la vidéo en criant dans la caméra avant de l’éteindre.

Les images ont attiré des milliers de commentaires critiquant son comportement en ligne, une personne écrivant « nous devrions ruiner cette vie de c *** ».

Les images dégoûtantes ont été révélées alors que les forces de police de haut en bas du pays arrêtaient des personnes en relation avec des abus racistes.

Le Premier ministre Boris Johnson a averti que les racistes en ligne seraient interdits de matchs de foot après que plus d’un million de Britanniques ont demandé qu’ils soient punis.

Mettant les trolls en garde, le Premier ministre a averti: « Vous n’irez pas au match. Pas de si, pas de mais, pas d’exceptions, pas d’excuses. »

Les fans se sont ralliés à trois stars noires de l’Angleterre qui ont reçu des messages malades et des emojis de singe sur les réseaux sociaux après avoir raté leur penalty.

Un million de personnes ont signé une pétition en seulement deux jours exigeant que les vils trolls soient interdits de jeux en guise de punition.

L’homme dans la vidéo avait peint son visage pour ressembler à un drapeau anglais

La police de Kent a arrêté un homme de 49 ans en lien avec une vidéo publiée en ligne, en lien avec une infraction de communication malveillante.

Le surintendant principal Warren Franklin de la police du Kent a déclaré : « Dans l’après-midi du mardi 13 juillet 2021, la police du Kent a reçu une saisine du responsable national de la police pour l’Euro 2020 concernant une vidéo offensante qui avait été publiée sur les réseaux sociaux.

« Plus tard dans la journée, des agents se sont rendus à une adresse à Folkestone et ont arrêté un homme de 49 ans soupçonné d’infraction de communication malveillante. Il a été placé en garde à vue dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

« La police de Kent continuera de tenir le responsable national de la police à jour et répondra en conséquence à tout autre incident similaire qui pourrait nous être signalé. »

Un homme de 37 ans a été arrêté à Manchester après qu’une série de publications sur les réseaux sociaux aient été dirigées contre des footballeurs anglais.

Le suspect, d’Ashton-Upon-Mersey, s’est rendu au poste de police de Cheadle Heath ce matin et a été arrêté dans le cadre d’une infraction de communication malveillante.

Il reste en détention, avec l’inspecteur-détective Matt Gregory de la division Trafford de GMP, ajoutant: « Les actions d’un petit nombre de personnes ont éclipsé ce qui était un événement extrêmement rassembleur pour notre pays dimanche soir.

« Nous sommes fermes dans notre engagement, tout abus raciste que ce soit en ligne ou hors ligne n’est pas acceptable.

« Nous avons maintenant un homme en garde à vue et notre enquête se poursuit. Si vous pensez avoir des informations sur ce poste, nous aimerions avoir de vos nouvelles au 0161 856 4973, citant l’incident numéro 109 du 07/12/2021.

« Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

« Toute personne qui a été victime ou témoin d’un crime haineux, veuillez le signaler dès que possible, en utilisant 101, LiveChat ou en ligne sur gmp.police.uk. Vous pouvez également visiter www.letsendhatecrime.com. »

Saka, Sancho et Rashford ont reçu une vague de soutien après l’abus Crédit : Eamonn et James Clarke