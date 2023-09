Un vigneron italien meurt dans une cuve de prosecco après avoir tenté de sauver un collègue | Nouvelles du monde

Marco Bettolini travaillait depuis plus de cinq ans dans la cave Ca’ di Rajo (Photo : Newsflash) Un vigneron du nord-est L’Italie est décédée après être tombée dans une cuve de prosecco alors qu’elle tentait de sauver un collègue. Marco Bettolini, 46 ans, travaillait à l’entretien de la cave Ca’ di Rajo, dans la province de Trévise, le 14 septembre, lorsqu’il a remarqué que son collègue et ami Alberto Pin ne se sentait pas bien. Des fumées dangereuses provenant du processus de fermentation avaient envahi le gérant de la cave alors qu’il travaillait dans une cuve qui contenait encore du vin au fond, selon le journal local. La Tribuna di Trévise. M. Bettolini aurait tenté de pénétrer dans la cuve pour sauver M. Pin vers 14 heures, mais il serait tombé du bord et se serait cogné violemment la tête contre le fond. Il se peut qu’il ait lui-même été submergé par les fumées ou qu’il ait simplement perdu l’équilibre, selon le journal. M. Pin, 31 ans, a été transporté à l’hôpital de la ville de Trévise et placé dans le coma provoqué, Actualités Italie 24 signalé. Simone Cecchetto, propriétaire de la cave, a déclaré : « Nous sommes submergés par le chagrin – pour nous, ce sont deux frères, deux fils. Plus : Tendances

« Mes pensées vont uniquement à ces deux garçons qui ont grandi avec nous et leurs familles. Nous prions pour que le garçon blessé se rétablisse le plus rapidement possible. Une autopsie déterminera si M. Bettolini est mort par asphyxie ou par noyade. Ca’ di Rajo Wines, basée à San Polo di Piave, au nord-est de la ville de Trévise en Vénétie (Photo : avec l’aimable autorisation de Ca’ di Rajo Wines) Il est apparu depuis qu’aucun des deux hommes, tous deux très expérimentés dans l’industrie, ne portait de bouteille d’oxygène ni de respirateur. Les procureurs italiens ont ouvert une enquête et auraient l’intention de saisir le char au centre de l’incident. Le procureur général Marco Martani a déclaré : « D’après les informations recueillies jusqu’à présent par la police judiciaire, personne n’aurait dû pénétrer dans cet autoclave, car les travaux d’entretien sont confiés à une entreprise externe spécialisée, équipée de masques et de systèmes qui auraient évité le risque d’émission de gaz ». empoisonnement. « Du point de vue de l’enquête, il est important de déterminer la raison pour laquelle les deux employés sont entrés dans le réservoir. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

