Un vieux rover regarde les nuages ​​: Curiosity de la NASA détecte des phénomènes atmosphériques inhabituels sur Mars sur des photos de bouffées de glace sèche sur la planète rouge

Le rover Curiosity a capturé des images de phénomènes atmosphériques très inhabituels sur Mars qui ne ressemblent à rien sur Terre – des nuages ​​​​qui se forment si haut qu’ils se composent principalement de CO2 cristallisé au lieu d’eau.

Notre planète voisine est un désert sec et glacé, mais il y a encore quelques nuages ​​dans sa fine atmosphère et ils se forment assez souvent pour affecter son climat. Cependant, les nuages ​​martiens diffèrent de ce à quoi nous sommes habitués sur Terre, où les nuages ​​de pluie courants sont principalement composés de gouttelettes d’eau en suspension. Sur Mars, les nuages ​​sont constitués de minuscules morceaux de glace qui se cristallisent autour de particules de poussière minérale, semblables aux soi-disant nuages ​​brillants de nuit sur Terre.

Il y a deux ans sur Terre, le rover Curiosity de la NASA a repéré des nuages ​​passant par son emplacement plus tôt que prévu. En mars, alors que la planète rouge traversait la même période de l’année martienne, l’explorateur robotique vétéran avait ses caméras prêtes à faire de nombreuses images du ciel. Les observations ont conduit à des conclusions inhabituelles sur la nature des phénomènes atmosphériques, a rapporté l’équipe vendredi.

Les nuages ​​semblaient être fraîchement formés et voyager à une altitude plus élevée que le plafond habituel d’environ 60 km. La température dans cette région de l’atmosphère est suffisamment basse pour que le dioxyde de carbone se cristallise. Ces nuages ​​​​étaient donc très probablement constitués de glace sèche, plutôt que de son homologue à base d’eau.

Le dioxyde de carbone solide n’est pas inhabituel sur Mars. En effet, ses calottes polaires, constituées de glace d’eau, sont recouvertes de couches relativement minces de glace de CO2. Au pôle nord, cette couverture s’évapore pendant la saison estivale, tandis que celle du pôle sud est permanente, même si son épaisseur varie selon les saisons.

© NASA / Jet Propulsion Laboratory



Les nuages ​​photographiés par Curiosity se distinguaient également par leurs couleurs irisées spectaculaires, quelque chose que l’on ne rencontre pas souvent sur Mars. Les cristaux de glace reflètent la lumière du soleil d’un soleil couchant et créent un bel affichage.

« Je suis toujours émerveillé par les couleurs qui apparaissent : les rouges et les verts et les bleus et les violets » a déclaré Mark Lemmon, un scientifique de l’atmosphère au Space Science Institute de Boulder, Colorado. « C’est vraiment cool de voir quelque chose briller avec beaucoup de couleurs sur Mars. »

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!