BUENOS AIRES: Un conteneur oublié depuis longtemps avec des centaines d’objets de souvenirs de la carrière de la star du football argentin Diego Maradona pourrait fournir un trésor aux collectionneurs – et ouvrir une nouvelle façade dans le concours sur son domaine.

Des chemises signées par Sergio Aguero, Ronaldo Nazario, Harry Kane et Hristo Stoichkov font partie des souvenirs dans le conteneur, qui avait été stocké à la périphérie de Buenos Aires, avec des bals de Barcelone, Naples et Boca Juniors et une plaque qui lui a été remise. par l’instance dirigeante du football, la FIFA.

Il y a aussi des chemises portées par Maradona lui-même, ainsi que des moments politiques reçus en cadeau des dirigeants de gauche qu’il admirait tant.

Un maillot brésilien porte le nom de Lula au dos, en référence à l’ancien président brésilien, et il y a une lettre du défunt dirigeant cubain Fidel Castro.

«Vous avez surmonté les épreuves les plus difficiles pour un athlète et un jeune homme aux origines modestes», a écrit Castro au footballeur, qui a passé plusieurs années à Cuba à se remettre de sa dépendance à la drogue et à l’alcool.

Maradona est décédée le mois dernier d’une crise cardiaque, à 60 ans.

L’existence du conteneur contenant des centaines d’articles à l’intérieur a été portée à l’attention des autorités judiciaires et le contenu a été catalogué par des responsables, a déclaré à Reuters une source proche de la famille de Maradona.

« Il n’y a qu’une seule clé pour le conteneur et c’est avec les autorités judiciaires », a déclaré la source.

Le butin pourrait alourdir les batailles juridiques en cours sur le butin d’un domaine que le magazine Forbes estimait valant entre 10 et 40 millions de dollars.

Maradona a cinq enfants reconnus et six autres qui prétendent être sa progéniture. Ils font partie, avec d’anciens associés et associés d’affaires, de ceux qui prétendent à une partie de sa fortune.

La valeur des pièces est impossible à évaluer, mais le secteur des souvenirs sportifs est en plein essor et Maradona, qui est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, l’un des noms les plus emblématiques du monde.

Un expert américain a déclaré le mois dernier à Reuters que le maillot porté par l’Argentin lorsqu’il a marqué son fameux but «Hand Of God» contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique pouvait valoir jusqu’à 2 millions de dollars.

Maradona est également connue pour avoir laissé des biens immobiliers, des voitures de luxe et des bijoux accumulés pendant le temps passé à jouer et à entraîner en Argentine, en Espagne, en Italie, aux Émirats arabes unis, en Biélorussie et au Mexique.

«À l’intérieur du conteneur, il y a des bottes et des chemises historiques, une lettre signée par Fidel Castro, une guitare du (chanteur) Andres Calamaro et deux coffres-forts», a déclaré à Reuters Mario Baudry, l’avocat représentant le fils de Maradona, Dieguito Fernando.

« Diego m’a demandé de trouver le conteneur et a dit que tout ce qu’il contenait était pour Dieguito », a-t-il ajouté. « Mais il n’y a rien d’écrit officiellement, donc cela correspond à tous les enfants de la même manière. »