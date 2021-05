Un vieux conflit avec des rebondissements numériques

Le dernier conflit israélo-palestinien résume le meilleur et le pire de la vie numérique, et Sheera m’a parlé des complexités.

Sheera a rapporté cette semaine que les extrémistes israéliens organisaient la foule attaques contre WhatsApp de manière nouvelle et effrayante, et elle a écrit sur de fausses allégations en ligne et des complots qui ont enflammé les tensions. Mais les mêmes médias sociaux et outils de communication que certaines personnes ont utilisés comme armes donnent également aux personnes touchées par la violence une voix pour partager leurs expériences.

Elle a rendu compte du Moyen-Orient pendant des années et évalue actuellement l’influence de la technologie sur la récente escalade de la violence entre Israéliens et citoyens palestiniens d’Israël.

L’appel explicite à la violence contre les individus a tendance à être une ligne rouge pour Facebook, qui possède WhatsApp, et d’autres entreprises technologiques. Ils font une distinction entre afficher quelque chose de général comme «la mort à tous les hommes» et diriger ouvertement des attaques contre certaines personnes.

Sheera: J’ai été surpris de voir à quel point les gens étaient explicites. Ils faisaient des choses comme fixer un moment et un lieu pour briser les fenêtres des entreprises palestiniennes et se coordonner pour s’assurer qu’ils ne ciblaient pas les entreprises israéliennes par erreur.

Qui mérite d’être blâmé? Les entreprises technologiques sont-elles responsables des foules WhatsApp et fausses déclarations en ligne qui a enflammé les tensions entre Israéliens et Palestiniens? Ou les humains sont-ils en faute?

Renée DiResta, chercheur en désinformation, parle de préjugés humains ou d’erreurs comme fondement de faux récits en ligne. Alors que les entreprises technologiques facilitent cela, la désinformation sur ce conflit et d’autres s’installe parce que les personnes en position de pouvoir des deux côtés partagent, approuvent et accélèrent les idées qui dénigrent les gens.

Beaucoup de mes amis palestiniens et israéliens ont été choqués par la violence qui se produit entre amis et voisins. Mais les humains sont responsables de la haine, tout comme les politiciens qui ne parviennent pas à empêcher efficacement les extrémistes de commettre des actes de violence.

Je m’attendais à ce que vous blâmiez davantage Facebook et d’autres entreprises technologiques.

Je suis généralement d’accord avec les déclarations des entreprises technologiques selon lesquelles la technologie est agnostique. Il n’a pas été créé pour blesser les gens. Et je donnerai du crédit à WhatsApp pour avoir pris des mesures comme limiter le nombre de fois que les messages peuvent être transférés. C’est une première étape pour empêcher la désinformation et la violence de la foule de se propager de plus en plus rapidement.

J’ai l’impression qu’il y a un «mais» à venir.

Il y a. Les chercheurs et les journalistes constatent que nous finissons par être des bras de recherche gratuits pour Facebook et d’autres sociétés riches. Nous trouvons de la désinformation, des discours de haine et des foules violentes s’organisant sur leurs services. La société aurait pu sortir et rechercher et trouver de manière proactive ces foules extrémistes de WhatsApp, comme je l’ai fait.

Par rapport au violence antérieure cette tu as couvert dans la région, a-t-il l’impression que les médias sociaux aident le monde à être témoin et à comprendre ce qui se passe?

À leur meilleur, les médias sociaux nous donnent une fenêtre sur la vie des autres et dans leur propre voix. J’ai vu ça à Gaza en 2014 et encore au cours des deux dernières semaines avec des messages et des vidéos qui vous font ressentir ce que c’est que d’être un Palestinien ou un Israélien se cachant des frappes aériennes ou des roquettes.