Nous rencontrons souvent des clips hilarants et inhabituels sur les réseaux sociaux. Plus tôt, une vidéo similaire d’un homme effectuant un saut périlleux avec la planche à roulettes est devenue virale sur Internet. La vidéo a été partagée par une page Instagram intitulée « House of Highlights ». Dans le clip, l’homme a été vu en train de présenter des cascades en utilisant sa planche à roulettes et en tombant au sol lors de l’atterrissage. Cependant, il se leva rapidement comme si cela faisait partie de la cascade. La vidéo est sous-titrée « Est-ce que cela compte comme un atterrissage? »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy