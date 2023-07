Un vieil homme noir qui a été frappé par un policier obtient un contrôle judiciaire

La haute cour a annulé une décision du chien de garde de la police selon laquelle un officier qui avait frappé au visage un vieil homme noir n’avait aucune raison de répondre.

Errol Dixon, 71 ans, a eu le nez cassé, un septum déplacé et s’est fracturé une pommette et une orbite lors de l’incident dans le sud-est de Londres en septembre 2021. Il a été arrêté dans sa voiture par des policiers à Bromley et l’officier principal a tenu Dixon rond le cou et lui a donné un coup de poing au visage.

L’Office indépendant pour la déontologie de la police (IOPC) a mené une enquête indépendante et a conclu en novembre qu’aucun officier n’avait à répondre d’inconduite ou de faute grave.

Le FIPOL a déclaré à l’époque qu’il avait conclu que l’officier principal avait agi en état de légitime défense et que la force utilisée avait été raisonnable.

Dixon a demandé à la Haute Cour en février de contester le résultat, arguant que le décideur du chien de garde avait mal appliqué le bon critère juridique et qu’un comité d’inconduite pourrait conclure que l’officier avait utilisé une force disproportionnée et avait été malhonnête à propos des événements.

Il a également fait valoir que la décision selon laquelle les agents n’avaient pas à répondre d’inconduite était irrationnelle et que le FIPOL n’avait pas correctement appliqué la loi relative à la discrimination raciale.

Le FIPOL a admis que le décideur avait appliqué le critère juridique incorrect, mais a soutenu que la décision était légale et que, par conséquent, l’autorisation devait être refusée.

En avril, un juge a autorisé Dixon à contester la décision par voie de contrôle judiciaire, le FIPOL admettant par la suite que sa décision initiale était illégale.

Le tribunal administratif a maintenant annulé la décision initiale du FIPOL et un nouveau décideur sans implication préalable examinera l’affaire.

Dixon, qui était représenté par Bhatt Murphy Solicitors, a déclaré: « J’ai été choqué et déçu par la première décision du FIPOL selon laquelle la force utilisée par [the officer]qui m’a étranglé et m’a donné un coup de poing directement au visage, ne pouvait constituer une inconduite.

« Je crois toujours que [the officer] utilisé une force excessive sur moi parce que je suis un homme noir et que si j’étais un homme blanc âgé, j’aurais été traité très différemment.

« Je suis très heureux que la Haute Cour ait annulé la première décision du FIPOL.

« Je ne peux qu’espérer que le FIPOL fera droit à ma plainte afin que [the officer] peut faire face à la justice devant un tribunal de police indépendant.

Le FIPOL n’était pas disponible pour commenter.