Un vieil homme met le feu à la piste de danse avec des mouvements de salsa grésillants

Une vidéo virale d’un vieil homme clouant des mouvements de salsa sur la piste de danse a pris d’assaut Internet. La vidéo en question a été partagée sur la page Instagram de la Chambre de commerce des femmes. Le clip commence par le vieil homme tenant son jeune partenaire alors qu’ils se déplacent ensemble en synchronisation alors que les spectateurs se mettent à hurler et à applaudir l’énergie et l’enthousiasme imbattables de l’homme à son âge. Après avoir effectué quelques pas ensemble, le vieil homme se sépare de son partenaire pour un moment en solo, puis revient à nouveau pour clouer les pas de son partenaire.

De l’encerclement au mouvement d’avant en arrière, la courte performance comprenait tout. Ce qui l’a rendu plus intéressant, c’est la façon dont l’homme âgé a également soulevé son jeune partenaire, laissant les spectateurs les applaudir. Tout au long du spectacle, les acclamations ne s’arrêtent jamais. Il semble que la vidéo ait été enregistrée par l’un des spectateurs qui assistait aux événements. L’utilisateur d’Instagram qui a partagé le clip a écrit: “Personne ne met bébé dans le coin”. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a attiré l’attention massive des internautes. Actuellement, il a récolté plus de 1,5 million de vues et plus de 1 lakh aime sur l’application de partage de photos. Pendant ce temps, la section des commentaires du message est inondée d’immenses éloges et d’adulation pour l’homme âgé. Quelques-uns qui pensaient que la vidéo était un témoignage de “l’âge n’est qu’un chiffre” ont loué l’homme viral. Un utilisateur a écrit : “C’est un pro, imaginez quand il était plus jeune !” Un autre a ajouté : « Wow ! Il est en pleine forme pour son âge ! Étonnante.” Un autre a écrit : « Papi est vieux, mais il n’a vraiment pas froid », a demandé un internaute : « Quel âge a ce type, 18 ans ?

Une section d’Internet a été ravie de regarder le clip de danse. Un internaute a déclaré : « J’ai littéralement souri tout du long ! Génial.” “Quelqu’un d’autre sourit comme un maniaque pendant tout le clip?” demanda un autre. Un autre a dit : « Ok, ils viennent de me voler mon cœur et je m’en fous si jamais je le récupère. Notamment, rien sur l’identité du vieil homme n’est encore connu.

