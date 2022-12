Un vieil homme fredonnant « Tum Hi Aana » dans un train gagne des cœurs

Un vieil homme gagne les cœurs sur Internet. En voyage, il n’est pas rare que les gens tuent leur ennui en écoutant des chansons. Et ce vieil homme faisait la même chose. Dans la vidéo, la personne âgée peut être vue en train de profiter de Tum Hi Aana de Jubin Nautiyal du film Marjaavan. L’homme était tellement absorbé par la chanson qu’il a commencé à chanter avec.

Le clip partagé par l’utilisateur de Twitter Gulzar_Sahab montre l’homme assis sur le siège de la fenêtre tenant un sac sur ses genoux. Pendant que la chanson joue en arrière-plan, le vieil homme chante et hoche la tête aux paroles. La vidéo était accompagnée d’une légende en hindi. Il disait: “En écoutant la chanson dans le train, grand-père a commencé à chanter.” La vidéo touchante a amassé environ un lakh de vues.

Twitter a bombardé la section des commentaires pour exprimer à quel point le clip les a fait sourire. «Je l’ai vu à la gare de Vapi. Il joue lui-même les chansons sur son lecteur de musique et chante en même temps. Rend tout le monde heureux autour de lui avec son chant », a écrit un utilisateur.

Un autre a écrit : « Aapko dekh kar muje apne grand-père ki yaad aa gyi vho bhi aase hi gate la vieille chanson du film. Il me manque tellement et je suis sûr que je les rencontrerai à nouveau.

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré: “C’est formidable de le voir si bien mis à jour avec les dernières chansons.” Alors que beaucoup d’autres ont laissé tomber des émoticônes de cœur sur le post. La chanson est composée par Payal Dev, écrite par Kunaal Verma et chantée par Jubin Nautiyal.

Une autre vidéo qui a suscité un engouement sur les réseaux sociaux est celle de deux écolières pakistanaises. La vidéo virale montre deux filles dans lesquelles on peut voir chanter Mast Nazroon Se Allah Bachhae de Nusrat Fateh Ali Khan. Pendant que son amie chante Mere Watan.

