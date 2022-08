Un vieil homme danse sur “Dil Na Diya” de Hrithik Roshan comme personne ne le regarde

Qui peut oublier les mouvements de danse énergiques de Hrithik Roshan dans la chanson Dil Na Diya de Krrish ? Avec des rythmes rapides, le rythme de la chanson énergique reste encore frais dans l’esprit de nombreux cinéphiles. Maintenant, la performance d’un vieil homme sur la chanson est devenue virale sur Internet. L’utilisateur d’Instagram S Suresh s’est récemment rendu sur l’application de médias sociaux pour télécharger une vidéo de lui-même en train de danser sur Dil Na Diya, devenant ainsi une montre divertissante pour les internautes.

Le clip commence par le vieil homme imitant les pas de danse de Hrithik Roshan alors qu’il déplace son gilet kurta orange avec style. Alors que ses pas de danse ressemblent presque à la chorégraphie originale du numéro pétillant, l’homme viral n’a pas manqué d’ajouter un peu de sa touche personnelle au clip. Se déplaçant avec grâce, Suresh capte chaque battement alors qu’il passe d’une étape à l’autre.

Suresh utilise souvent les médias sociaux pour afficher ses prouesses en danse et a organiquement attiré plus de 16 000 personnes. Regardez son clip de danse Dil Na Diya ci-dessous :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a suscité une réponse tonitruante de sa famille en ligne. Un barrage d’utilisateurs s’est rendu dans la section des commentaires de son message pour louer l’esprit élevé du vieil homme. Alors que l’un d’eux écrivait: “Monsieur, respectez votre âge et plus que cela, votre attitude”, un autre a ajouté: “Le super âge n’est qu’un chiffre.” Un internaute a dit : « Mon dieu… Tout simplement incroyable monsieur. La vidéo virale a recueilli plus de 50 000 vues et plus de 2 000 likes sur l’application de partage de photos.

Composée par Rajesh Roshan, la chanson a été chantée par Kunal Ganjawala et écrite par Vijay Akela. Dil Ne Diya est photographié sur la chimie douce-amère de Hrithik Roshan et Priyanka Chopra alors qu’ils assistent à un spectacle de cirque dans le film Krrish.

