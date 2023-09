Un vidéaste de la Colombie-Britannique partage la course de baignoires de Nanaimo en 1971

Aujourd’hui, nous retournons à l’été 1971 : WAC Bennet était encore le premier ministre de la Colombie-Britannique, entamant sa 20e et dernière année à ce poste. Les Canadiens de Montréal avaient battu les Blackhawks de Chicago pour remporter leur 17e Coupe Stanley, les Lions de la Colombie-Britannique commençaient à s’entraîner pour leur saison et la population du Canada était de 21,5 millions d’habitants.

Vous reconnaîtrez peut-être l’hydravion deHaviland Beaver dans la scène d’ouverture, livré neuf en 1949, qui vole toujours autour de Vancouver aujourd’hui, mais avec Harbour Air. Il s’agissait de la cinquième édition de la course de baignoires de Nanaimo, organisée pour la première fois en 1967. Bill Rathlef de Nanaimo a remporté cette course avec un temps de 2 heures 6 minutes.

Ce qui a commencé comme un événement amusant ponctuel en 1967 célébrant le centenaire du Canada est devenu un festival annuel populaire. L’épuisante course de 36 milles a débuté à Nanaimo en traversant le détroit de Géorgie et s’est terminée à Kitsilano Beach. Des moteurs de six chevaux ont été utilisés jusqu’à la fin des années 70, lorsque la cylindrée du moteur est passée à 7,5 chevaux. En 1991, en raison de la difficulté d’acquérir le moteur de 7,5 ch, celui-ci fut remplacé par un moteur de huit ch maximum.

En 1997, la ligne d’arrivée a été changée pour Departure Bay à Nanaimo, couvrant un parcours très épuisant qui commence dans le port de Nanaimo, contourne l’île d’entrée, se dirige vers le nord-ouest jusqu’aux îles Winchelsea, contourne un navire militaire, passe par Schooner Cove et revient ensuite à la plage de Departure Bay.

La plage de Kitsilano est un spectacle populaire à tout moment, et observer les gens est un passe-temps. On peut presque entendre Carole King chanter It’s Too Late sur le radio transistor de quelqu’un. Les modes vont et viennent. L’horizon de Vancouver était beaucoup plus modeste il y a 52 ans.

Naviguer autour de la Baie des Anglais peut être très satisfaisant, les vues sont magnifiques. Apprécier

