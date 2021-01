WASHINGTON – Depuis que Joe Biden a choisi Kamala Harris comme vice-président, le sénateur californien a été un pilier aux côtés du président élu.

Elle a soutenu Biden lors de l’annonce des nominations au Cabinet. Elle a reçu des séances d’information sur la sécurité nationale et des séances d’information sur le COVID-19 à ses côtés. Et les historiens de la vice-présidence et les militants politiques s’attendent à ce que Harris continuera à servir de bras droit de Biden après avoir prêté serment en tant que vice-président le 20 janvier.

« La façon dont elle aborde la vice-présidence est très similaire à la façon dont Joe Biden a abordé la vice-présidence avec Barack Obama », a déclaré la secrétaire de presse de Harris, Sabrina Singh, à USA TODAY. «Elle entre dans ce bureau en tant que partenaire de gouvernance à part entière de Joe Biden et est complètement alignée et soutient ses priorités.»

Harris fait également face à des circonstances uniques contrairement à celles de Biden et d’autres anciens vice-présidents comme Dick Cheney. Cheney et Biden étaient tous deux plus âgés que les présidents qu’ils ont servis et avaient des années d’expérience de plus au sein du gouvernement fédéral – ce que Harris n’a pas. Et plus particulièrement, elle sera la première femme de couleur à occuper le poste, ce qui amène un autre ensemble spécifique de défis et d’obstacles à briser.

Le positionnement attendu de Harris au sein de la Maison Blanche sera un contraste frappant avec l’administration actuelle, où le vice-président Mike Pence a dû reporter presque entièrement les projecteurs alors que le président Donald Trump est resté au premier plan tout au long de sa présidence.

Harris dans quelques jours entrera dans l’aile ouest, à deux pas d’occuper le bureau le plus puissant du monde. Tout en portant les attentes et les espoirs de millions de personnes, ont déclaré les experts, elle vivra également une relation naissante avec Biden et le poids de sa propre victoire historique.

« Une relation président / vice-président, comme toute autre relation dans la vie, est dynamique », a déclaré Joel Goldstein, auteur du livre « The Modern American Vice President: The Transformation of a Political Institution ».

«Cela change au fur et à mesure que les gens réagissent à différents événements, à mesure que les gens apprennent à se connaître et à connaître leurs forces et leurs faiblesses et à mesure que des circonstances différentes surviennent, et comme vous le voyez … quels sont les besoins de l’administration et quelle est la relation entre les deux principaux et quelle est la capacité du vice-président à résoudre les problèmes de l’administration. »

Biden et Harris prennent le relais alors que le pays est confronté à plusieurs problèmes urgents, notamment la pandémie de COVID-19 et ses ramifications économiques, une prise en compte nationale de la justice raciale et des effets du changement climatique.

Un assistant de transition de Biden qui s’est exprimé en arrière-plan pour discuter de la relation Biden-Harris a déclaré que l’administration utiliserait une approche main dans la main pour résoudre les crises. À titre d’exemple, a déclaré l’assistant, alors que Biden prend la tête de la planification de la distribution des vaccins, Harris pourrait prendre l’initiative d’essayer d’obtenir l’approbation du Congrès pour le financement nécessaire à ce plan.

Harris démissionnera de son siège au Sénat lundi, deux jours avant son inauguration avec Biden, avec Alex Padilla, aujourd’hui secrétaire d’État de Californie, prêt à servir les deux dernières années de son mandat. Harris ne prononcera pas de discours d’adieu, car le Sénat ne devrait pas se réunir de nouveau avant mardi.

Biden dit que Harris se concentrera sur les besoins urgents

Lors d’une interview commune à CNN en décembre, Biden a déclaré que « quel que soit le besoin le plus urgent auquel je ne suis pas en mesure de répondre, j’ai confiance en … me tournant vers elle. » Biden a ajouté que contrairement au vice-président Al Gore, qui s’est concentré sur l’environnement pendant sa vice-présidence, Harris « fera tout ce qui est urgent pour le moment ».

Elaine Kamarck, directrice du Center for Effective Public Management de la Brookings Institution, qui a été conseillère politique de Gore, a noté que les vice-présidents des temps modernes ont souvent «eu des domaines de responsabilité totalement délégués, ce que le président a, vous savoir, essentiellement dit: «Ici, c’est à vous. «

«Il y aurait des mémos écrits par (le président Bill) Clinton, en marge des mémos, disant: ‘Al, c’est à vous.’ Je m’attends donc à ce qu’il y ait des courriels ou autre, disant: «Kamala, c’est à toi» », a déclaré Kamarck. Harris jouera également probablement un rôle important à Capitol Hill, car elle sera le vote décisif au Sénat, qui est divisé à 50 contre 50 entre démocrates et républicains.

Mais certains chercheurs disent également que Harris n’est peut-être pas le «plus proche législatif» que Biden était pour Obama, aidant à façonner des accords clés au début de l’administration. Notamment, Biden a contribué à faire avancer l’une des réalisations majeures d’Obama, la loi sur les soins abordables.

Biden, un démocrate plus centriste, note souvent qu’il a travaillé de l’autre côté de l’allée avec des républicains pendant son séjour au Congrès. Harris pendant son séjour au Sénat était une marque de feu libérale et a parfois pris les républicains à la tâche. Lors de l’audience de confirmation de la Cour suprême pour Brett Kavanaugh, Harris a été critiquée par certains de ses collègues républicains pour son contre-interrogatoire approfondi et direct de la justice actuelle.

En tant que sénateur, Harris a siégé à plusieurs comités du Sénat, notamment le budget, la magistrature, le renseignement et la sécurité intérieure. Son temps au sein des comités du renseignement et de la sécurité intérieure lui sera probablement bénéfique dans son nouveau rôle, car elle traitera probablement des questions de sécurité nationale et de politique étrangère.

« Je pense qu’il va être nécessaire de réparer les relations dans le monde et Biden va avoir envie de le faire », a déclaré Goldstein, ajoutant que « plus d’une personne ou un président et le secrétaire d’État peuvent gérer. »

Goldstein a noté que Harris souhaitait probablement acquérir plus d’expérience en politique étrangère parce que «c’est une sorte de moyen de vous authentifier».

«C’est une façon d’approfondir votre position de président plausible», a-t-il déclaré.

Goldstein a noté que Biden se considérait comme «une personne du Sénat». Mais les relations de Harris au Sénat et à la Chambre s’approfondiront en tant que vice-président.

«Elle jouera certainement un rôle législatif… et je pense que c’est un rôle important à jouer pour un vice-président, une sorte de canal d’information dans les deux sens», a-t-il déclaré.

Les militants recherchent Harris pour être un défenseur et un « pont »

Certains militants ont noté qu’ils s’attendent également à ce que Harris aide à mener la lutte pour la justice raciale là où elle se croise avec la politique. Certains souhaiteraient que Harris s’engage sur les disparités raciales liées au COVID-19, ainsi que sur les ramifications économiques du virus qui ont fortement impacté les communautés de couleur.

Aimee Allison, fondatrice et présidente du groupe de défense She the People, a déclaré que Harris pourrait défendre un éventail de questions telles que les réformes des élections et des droits de vote, ainsi que des initiatives de justice raciale ou de justice de genre.

«Nous allons compter sur elle pour travailler avec les législateurs et être ce pont entre l’administration et le Congrès, ce qui, je pense, sera très important», a déclaré Allison.

Allison a ajouté: « Elle a cette capacité remarquable de pouvoir parler aux gens et d’inspirer des gens de toutes races et de tous sexes, et je pense que cela fait partie des compétences qui la qualifient de manière unique pour pouvoir aider à soutenir un programme de transformation. »

Jotaka Eaddy, fondatrice et PDG de Full Circle Strategies, a déclaré que «l’expérience vécue» et «son domaine d’expertise» de Harris en tant que sénateur, ancien procureur général et ancien procureur de district «apporteront une immense valeur à ces derniers. problèmes et dans les conversations autour de ce travail important. »

Eaddy, qui était la directrice du vote des jeunes de la campagne Obama de 2008 pour l’Ohio, a déclaré qu’elle était encouragée par le partenariat qu’elle a vu jusqu’à présent entre Biden et Harris. Elle a déclaré que contrairement à l’administration actuelle, où Trump voulait être braqué sur lui, Harris sera vu dans l’administration Biden.

«Je pense que nous verrons un leadership beaucoup plus mature, équilibré et compétent», a-t-elle déclaré. «Nous entendrons la vice-présidente élue Kamala Harris, nous la verrons. Nous la verrons faire exactement ce pour quoi Joe Biden l’a choisie, à savoir qu’elle soit une partenaire et une leader.

Mais Harris, qui est à la fois noir et d’origine sud-asiatique, va également faire face à des problèmes qu’aucun autre vice-président n’a eu à affronter: le sexisme et le racisme.

Goldstein, la chercheuse vice-présidentielle, a déclaré: « certains vont la maintenir à un niveau différent. »

« Ils sont susceptibles de voir un comportement qui, s’il s’agissait d’Al Gore ou de Dick Cheney, ne serait pas commenté et pourtant si elle fait la même chose, cela peut créer du recul dans certains cercles », a déclaré Goldstein. «C’est tout simplement un fait malheureux de notre vie politique, encore, à ce stade.

Eaddy a déclaré que même si elle s’attend à ce que Harris soit la cible du racisme et du sexisme, sa «présence même est l’antidote à ce racisme».

«Son être est une inspiration», a déclaré Eaddy. «Et c’est une forme de résilience que nous ne pourrons pas ignorer. Alors j’ai hâte de la voir mettre la main sur cette Bible et prêter serment.

Allison, de She The People, a ajouté que Harris «prend ses fonctions à un moment où c’est la suprématie blanche contre une démocratie multiraciale».

« Elle est l’incarnation physique d’une démocratie multiraciale », a-t-elle déclaré. « C’est elle. Ce n’est pas seulement son identité, mais ce qu’elle représente et qui elle emmène avec elle à la Maison Blanche. Je m’attends à ce qu’elle soit une vice-présidente pas comme les autres. »

