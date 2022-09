Un vétérinaire révèle les cinq races de chiens qu’il n’aurait jamais choisies

Adorables teckels. Carlins au visage drôle. Doux épagneuls Cavalier King Charles. Ils sont peut-être aimés de leurs familles humaines, mais tous ont fait une liste des cinq meilleures races de chiens qu’un vétérinaire britannique dit qu’il n’aurait jamais possédées.

Ben Simpson-Vernon, un vétérinaire pour petits animaux à Chigwell, Angleterreexécute le Ben le compte Vet TikTok. Le sien message du 22 septembre a gagné plus de 6 millions de vues en seulement quatre jours, et ce n’est pas une surprise. Cela entre dans un sujet controversé impliquant des races de chiens que beaucoup de gens possèdent et aiment. Simpson-Vernon discute des cinq races de chiens qu’il ne choisirait jamais, en tant que vétérinaire, et certaines races très populaires ont fait sa liste.

“Rappelez-vous, c’est finalement mon opinion”, prévient-il avant de commencer. “Vous pouvez être en désaccord.”

Chow Chow

Le chow chow moelleux et robuste, longtemps un favori de Martha Stewart, fait la liste. Simpson-Vernon dit qu’il est sûr qu’il existe de beaux exemples de la race, mais il trouve souvent qu’ils “n’ont pas un très bon tempérament, ils peuvent être vraiment distants et ils sont souvent très agressifs chez le vétérinaire”. Les problèmes oculaires sont souvent un problème avec ce chien, dit-il.

Cavalier roi Charles Spaniel

Ne le dites pas au nouveau roi d’Angleterre, mais l’épagneul Cavalier King Charles a fait la liste. Simpson-Vernon admet que “ce sont les plus beaux chiens” et qu’il en aurait probablement un lui-même si ce n’était pour tous les problèmes de santé. Une maladie cardiaque appelée maladie de la valve mitrale est commun, ce qui rend leurs derniers jours difficiles car ils ont du mal à respirer.

Teckels

Les teckels sont “des chiens vraiment adorables”, dit Simpson-Vernon, mais “un sur quatre d’entre eux développe des problèmes de dos au cours de sa vie”. Celles-ci vont de la douleur à la paralysie, nécessitant souvent une chirurgie de la colonne vertébrale.

Shar Peï

La race ridée Shar Pei a même une maladie qui porte son nom – La fièvre du shar pei. Et leurs rides caractéristiques causent également des problèmes de santé, comme le note Simpson-Vernon, certains d’entre eux doivent avoir leurs paupières “collées en place” pour que les poils ne frottent pas sur leurs yeux. Ils ont aussi fréquemment des problèmes de peau, et Simpson-Vernon dit qu’ils “essayent souvent de mordre les visages de tout le personnel (vétérinaire)”.

Carlins, bouledogues français, bouledogues

Le chien n ° 1 sur la liste n’est pas seulement une race, mais essentiellement “n’importe quelle race de chien à face plate ou brachycéphale”, comme un bouledogue français, un bouledogue ou un carlin. (La chanteuse Lady Gaga possède deux bouledogues français, qui étaient dognappé et revenu indemne en 2021.) “Ils sont si sujets à tant de problèmes”, dit-il, mentionnant des problèmes de colonne vertébrale, des problèmes de peau et des problèmes oculaires. Plus de la moitié de ces chiens besoin de césarienne pour accoucher, car la tête et les épaules du chiot sont trop grandes pour que la mère puisse accoucher autrement. Simpson-Vernon a également écrit sur maux de chien brachycéphale sur son site, Vérification de la réalité vétérinaire.

J’ai contacté Simpson-Vernon pour lui demander quel type de races de chiens il recommande. Bien que je n’aie pas encore reçu de réponse, un poster sur son blog donne un aperçu. Il écrit que ses propres parents lui ont demandé de recommander une race de chien et ont fini par avoir un chiot métis ou un cabot.

“(Plus) je suis vétérinaire depuis longtemps, plus il est devenu évident qu’un chien de race est, par défaut, généralement en moins bonne santé”, écrit-il. “Je ne dis en aucun cas qu’un chien sans race fixe ne tombera jamais malade. Je ne dis pas non plus que chaque chien de race va vivre une vie en mauvaise santé. Mais malheureusement, beaucoup le font. Je le sais parce que je traite eux tous les jours.”