Un vétérinaire nomme ses 5 meilleures races de chiens

En ce qui concerne les chiens, la race n’est peut-être pas si importante, mais cela n’empêche pas les gens d’évaluer les chiens en fonction de leurs origines. (Les chats aussimais dans une moindre mesure — fourrure véritable.)

Les propriétaires de carlins et de teckels peuvent encore être irrités par un récent message TikTok de Ben Simpson-Vernon, un vétérinaire en Angleterre. Simpson-Vernon gère le compte Ben the Vet TikTok, et le 22 septembre, il a partagé le cinq races de chiens qu’il, en tant que vétérinaire, ne choisirait jamais – principalement en raison de leurs nombreux problèmes de santé qui abrègent la vie. Ce message est devenu viral, avec 9,7 millions de vues jusqu’à présent. (Nous révéler ses cinq choix — désolé, les croyants du bouledogue.)

Maintenant, le vétérinaire renverse les rôles et nomme cinq races de chiens qu’il serait envisager d’apporter dans sa propre maison.

“Maintenant, je ne dis certainement pas à tout le monde d’aller chercher ces cinq races de chiens”, prévient-il. “Je ne dis pas non plus que ce sont les cinq races de chiens les plus saines possibles, car chaque race de chien a des problèmes auxquels elle est sujette.”

Voici les cinq races qu’il a nommées.

Levrette

Le long et mince lévrier “n’a peut-être pas l’air très câlin”, admet Simpson-Vernon, “mais dans l’ensemble, ce sont des chiens vraiment doux, et il y en a tellement qui ont besoin d’un foyer après la fin de leur carrière de pilote.”

Il note que cette race est connue pour avoir de mauvaises dents, il encourage donc les humains intéressés à prendre particulièrement soin de la santé dentaire d’un lévrier. Ils aiment aussi – naturellement – ​​courir, dit-il, ils ont donc besoin d’une famille qui peut s’adapter à cela.

Terrier frontalier

Le petit border terrier débraillé serait le choix du vétérinaire s’il adoptait un petit chien, dit-il.

“D’après mon expérience, ce sont des petits chiens assez affectueux”, dit-il, et ajoute qu’il pense qu’ils forment des liens légèrement plus forts avec leur peuple que les autres terriers. Ils ont tendance à être robustes sur le plan de la santé, bien qu’il y ait quelques problèmes, note-t-il, disant qu’il est bon de connaître les antécédents familiaux du chien.

Vizsla à poil dur hongrois

Tout le monde ne connaît pas le vizsla à poil dur hongrois de taille moyenne, mais il a fait la liste des vétérinaires. Il admet que c’est “un choix de niche, il n’y en a pas beaucoup”, mais ajoute que ceux qu’il a rencontrés ont montré un “beau tempérament”.

Ces chiens ont besoin de deux longues promenades par jour, dit-il.

Labrador retriever

Peu de gens seront surpris que le toujours populaire labrador figure sur la liste de Simpson-Vernon. “Je pense juste que ce sont des chiens de famille incroyables”, dit-il. “Ils sont doux, affectueux, loyaux, drôles.”

Comme pour tous les chiens de la liste, les laboratoires sont sujets à certains problèmes de santé, dans ce cas, des problèmes articulaires et des problèmes oculaires. Beaucoup d’entre eux deviennent également en surpoids, note-t-il.

‘Bâtard’

Aboiez si vous avez vu cela venir: le choix n ° 1 de Simpson-Vernon est ce qu’il appelle le “bâtard”, qui, admet-il, n’est pas vraiment une race, mais fait référence à un chien de race mixte qui n’est pas facilement identifié comme une race spécifique ou autre.

Vous ne pourrez peut-être pas prédire la taille adulte, le tempérament et les niveaux d’activité d’un chien de race mixte comme vous le feriez avec un chien de race pure, dit-il. “Mais ce que vous obtenez, c’est une génétique diversifiée et un chien qui, du fait qu’il est moins consanguin, est moins sujet aux maladies qui ont une composante héréditaire.” Pour lui, en tant que vétérinaire, dit-il, c’est vraiment important.