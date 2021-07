Un vétérinaire du district de Karnataka opère une vache pour retirer 21 kg de plastique de l’estomac

Au quotidien, une énorme quantité de matières non dégradables, notamment des plastiques, est jetée à la poubelle par les ménages et les points de vente industriels. Ces déchets non dégradables ajoutent non seulement à la pollution mais s’avèrent également très nocifs pour les animaux. Les vaches qui cherchent de la nourriture dans les rues finissent par consommer ces plastiques, car ils sont mélangés à des pelures de fruits, de légumes et d’autres choses. Plusieurs études ont prouvé que les vaches qui mangent du plastique finissent par arrêter de manger leur nourriture habituelle. Le plastique affecte leurs organes internes et s’accumule dans leur corps. Finalement, ils ne sont pas capables de donner du lait, et même s’ils le font, il est chargé de produits chimiques toxiques comme les dioxines.

Un incident dans le district de Chikkamagaluru a été mis en lumière, ce qui est un sombre rappel de la pollution causée par les plastiques et autres matériaux non dégradables. Le 15 juillet, un médecin vétérinaire de Kadur taluk du district de Chikkamagaluru a sauvé une vache en retirant 21 kg de plastique de son estomac. Alors qu’elle cherchait de la nourriture dans les rues, la vache avait mangé du plastique et, au fil du temps, elle s’était accumulée dans son rumen, selon un article du New Indian Express.

Les mammifères, qui ruminent régurgité de leur rumen, sont connus sous le nom de ruminants. Maintenant, les ruminants ont essentiellement un estomac à quatre cavités. Le matériel végétal ingéré est stocké dans la première chambre, également appelée rumen, où il se ramollit.

L’animal, qui avait 3 à 4 ans, avait subi une intervention chirurgicale de 4 heures au cours de laquelle tout le plastique avait été retiré. Les propriétaires ont remarqué que quelque chose n’allait pas lorsque la vache a commencé à souffrir de ballonnements et que sa capacité de digestion a diminué.

Le vétérinaire en chef de l’hôpital vétérinaire du gouvernement, Kadur Dr. BE Arun, lors d’une conversation avec TOI, a informé que lorsqu’une vache mange du plastique, elle ne peut ni le régurgiter ni le transmettre à la chambre suivante de son système digestif. Par conséquent, le plastique s’emmêle toute la vie. Arun a expliqué que lorsque la température du rumen augmente, le plastique fond et il ne reste plus de place pour d’autres aliments.

Il a ajouté que les couvertures dégradables sont acceptables, mais lorsque la nourriture est dans des sacs ou des couvertures en plastique, les animaux peuvent la sentir et, par conséquent, ils tentent de la manger. Appelant cela un «poison lent», le vétérinaire a déclaré que chez les animaux monogastriques, c’est-à-dire les mammifères à estomac à compartiment unique tels que les humains, les chiens, les chats et les chevaux, la mort sera instantanée.

