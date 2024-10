Un vétérinaire donne des conseils après que l’Ontario ait connu le premier décès dû à la rage en 57 ans

L’experte vétérinaire de Sudbury.com, la Dre Courtney Andrews, discute du risque de rage pour les animaux et les humains et donne un aperçu de la maladie, des moyens de l’éviter et de la vaccination contre elle.

Le premier cas d’exposition à la rage en Ontario depuis 1967 a été signalé il y a un mois.

Reportage d’actualité attribue la cause à une exposition présumée à une chauve-souris trouvée dans la chambre d’un enfant alors que la famille était en visite à Gowganda.

Le bureau de santé du comté de Brant a déclaré que l’enfant était hospitalisé à cause du virus le 6 septembre et qu’il était décédé de la maladie il y a environ deux semaines.

L’incidence de la rage dans la population de chauves-souris est en augmentation et avec elle le risque d’exposition pour les animaux de compagnie et leurs homologues humains. Compte tenu de cela, il semble qu’un petit rappel sur le virus de la rage serait prudent.

Pour la plupart, la menace de la rage est faible et, en fait, quelques pays sont indemnes de rage, comme l’Australie et l’Islande, par exemple. Cela a été rendu possible grâce à des programmes de vaccination généralisés et à des lois strictes sur l’importation d’animaux (même Johnny Depp n’était pas exempté de ceux-ci en Australie avec ses Yorkies).

Le risque d’exposition étant faible dans certaines régions du monde, il peut être surprenant d’apprendre que la rage tue environ 70 000 personnes chaque année dans le monde. Quatre-vingt-dix pour cent des cas humains de rage sont contractés par des morsures de chien.

Le virus de la rage se propage par la salive d’un animal infecté, pénétrant par une morsure ou une plaie ouverte. Il migre vers les nerfs et pénètre dans les tissus cérébraux, provoquant deux types de maladies : la forme « furieuse » et la forme « paralytique ». La forme furieuse est bien documentée, pensez à Cujo ou Old Yeller. Les symptômes paralytiques sont plus atténués : stupeur, paralysie et coma.

Une fois les symptômes présents, la rage est mortelle à près de 100 pour cent.

Les vaccins contre la rage existent depuis 1885, et grâce à la recherche et aux nouvelles technologies, le vaccin est devenu de plus en plus efficace et avec une faible incidence d’effets secondaires. Les personnes à haut risque recevront le vaccin antirabique à titre prophylactique (vétérinaires et techniciens vétérinaires, par exemple).

Les vaccins contre la rage et l’administration d’immunoglobulines peuvent également prévenir/combattre la maladie après exposition. Le taux de réussite des protocoles post-exposition est de 85 à 90 pour cent. Une intervention précoce est essentielle, car une fois que le virus pénètre dans le système nerveux, le pronostic est grave.

Pour limiter l’exposition au virus de la rage, la vaccination des animaux de compagnie est essentielle. Même les animaux vivant uniquement à l’intérieur sont en danger, car les chauves-souris entrent dans les maisons. L’exposition peut également se produire si un animal d’intérieur sort et est exposé de cette façon.

Les protocoles exigent une vaccination prophylactique au plus tôt à l’âge de trois mois, puis à nouveau un an plus tard. Les rappels sont administrés selon les indications spécifiques du vaccin, mais généralement tous les trois ans.

Et pour rappel : le règlement de l’Ontario exige que tous les chiens, chats et furets soient à jour de leurs vaccins contre la rage, donc si votre animal n’est pas à jour dans ses vaccinations, contactez votre vétérinaire.

Il est important de noter que vacciner votre animal ne protège pas seulement votre animal, mais également votre famille et la communauté dans son ensemble.

La Dre Courtney Andrews est vétérinaire à Hôpital vétérinaire de Lockerbydiplômée de l’École royale d’études vétérinaires et maman de chien d’Argyll et d’Einstein. Animaux et animaux de compagnie est rendu possible par notre Programme des leaders communautaires.