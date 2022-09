Un vétérinaire de West Kelowna et l’Okanagan Humane Society unissent leurs forces pour sauver un chat – Kelowna Capital News

Syre avant l’incident. (Nina Sandovall) Syre étant mignon. (Nina Sandovall) Syre après la chirurgie. (Nina Sandovall) Syre et son frère se font des câlins. (Nina Sandovall)

Lorsque le chat de Nina Sandovall, récemment diplômée de l’université, est tombé et s’est cassé la patte, elle a fait ce que n’importe quel gardien d’animal ferait et a envoyé sa boule de poils chez le vétérinaire. Là, elle a découvert que son chat avait un fémur droit cassé et qu’elle devait faire face à une facture de plus de 3 000 $ pour une intervention chirurgicale.

“Il s’avère qu’il a une faiblesse génétique qui a été transmise par ses parents, qui l’ont peut-être négligé à la naissance. Mais je ne savais rien quand je l’ai sauvé, lui et son frère », a déclaré Sandovall.

Cette faiblesse génétique signifiait que le chat de Sandovall, Syre, aurait pu se casser le fémur en sautant du lit ou même en courant trop vite.

“C’est arrivé la nuit où il a sauté sur mon lit et miaulait d’une manière que je ne l’avais jamais entendu miauler auparavant. Il ne pouvait pas se tenir sur sa jambe ou mettre du poids dessus, il était clairement mal à l’aise. C’est alors que je l’ai emmené chez le vétérinaire », a-t-elle déclaré.

Chez le vétérinaire d’urgence de Kelowna, elle a payé plus de 300 $ pour des radiographies avant de recevoir un devis de 3 000 $ pour la chirurgie.

C’était une facture que Sandovall, récemment diplômée en services sociaux, ne pouvait pas se permettre, ayant vécu avec un revenu fixe au cours des deux dernières années alors qu’elle se mettait à l’école et travaillait sans rémunération sur un stage à 30 heures par semaine.

“Je ne savais pas quoi faire, ces chats sont mon monde”, a-t-elle expliqué. “Je dis toujours que c’est leur appartement, je vis juste ici.”

C’est alors que le vétérinaire de West Kelowna, le Dr Oz, et l’Okanagan Humane Society ont uni leurs forces.

Le Dr Oz de l’hôpital vétérinaire Rose Valley a entendu l’histoire de Sandovall et a compris sa situation financière actuelle et a proposé de donner de son temps et de faire l’opération à un coût réduit. À partir de là, l’Okanagan Humane Society (OHS) est intervenue pour soutenir Sandovall et son chat Syre.

Romany Runnells, présidente du conseil d’administration d’OHS, a déclaré que Sandovall avait postulé pour un programme accessible à toute personne à faible revenu ou ayant des obstacles à l’accès aux soins vétérinaires pour des raisons financières, en mettant l’accent principalement sur la stérilisation.

« Dans ce climat économique, nous constatons une énorme augmentation du nombre de personnes demandant de l’aide pour ce programme, avec une augmentation de près de 25 % cette année par rapport aux années précédentes. Cela est dû aux personnes à revenu fixe, généralement en situation d’invalidité ou d’aide sociale, et leur revenu n’a pas augmenté avec l’inflation. Maintenant, ils doivent choisir entre se nourrir, payer un loyer et prendre soin d’eux-mêmes, et encore moins prendre soin de leur animal de compagnie quand quelque chose se passe », a déclaré Runnells.

OHS est souvent disponible pour aider à couvrir les coûts de stérilisation et de stérilisation, qui peuvent s’élever à plus de 400 $ ou peuvent aider lorsqu’un animal tombe malade. Cependant, l’aide que peut fournir OHS dépend de ses donateurs et des fonds caritatifs qu’il reçoit de la communauté.

«Nous sommes en mesure de négocier avec nos partenaires vétérinaires et nous avons environ 20 cliniques avec lesquelles nous travaillons pour essayer de proposer des prix un peu meilleurs pour aider ces animaux de compagnie, mais pas toujours. Souvent, les vétérinaires annulent les procédures lorsque ceux qui postulent s’y qualifient », a expliqué Runnells.

Runnells a déclaré que l’objectif de la SST est de garder les gens et leurs animaux de compagnie ensemble, et peu importe pourquoi ils ont des animaux de compagnie, c’est le fait que ces personnes offrent un foyer aimant à ces animaux qui est important.

“La plupart de nos clients sont des clients ponctuels, ils sont dans une situation très grave et nous les aidons et moins d’un pour cent reviennent nous demander de l’aide”, a-t-elle déclaré. “Vous ne pouvez pas choisir quand vos animaux de compagnie tombent malades et c’est donc très situationnel pour ces personnes.”

Souvent, les clients continueront à défendre la SST, tout comme Sandoll l’a dit.

“Je dois vraiment au Dr Oz et à la Humane Society, ils m’ont tous les deux traité avec un tel respect. Ils voulaient des photos et m’ont vérifié tous les jours après l’opération. Ils se souciaient vraiment de moi et je leur dois donc tout », a déclaré Sandovall.

Syre se remet maintenant et Sandovall a dit qu’il guérissait et qu’elle l’aidait à faire des étirements pour obtenir le meilleur résultat possible pour son fémur.

Okanagan Humane Society est un organisme de bienfaisance enregistré qui dépend du soutien de la communauté et ne reçoit aucun financement gouvernemental ou municipal.

Le mandat de la société a commencé avec des services de stérilisation et de stérilisation avec un plan pour aider à contrôler la population d’animaux de compagnie dans l’Okanagan. Jusqu’à présent, cet organisme de bienfaisance local a stérilisé ou stérilisé plus de 24 000 animaux et plus encore. L’équipe de bénévoles a sauvé, réhabilité et accueilli plus de 1 300 animaux au cours de la dernière année.

Pour faire un don à OHS, rendez-vous sur www.okanaganhumanesociety.com/donate

