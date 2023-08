Un vétérinaire de la Colombie-Britannique dit que les gens peuvent aider les animaux malades sans jamais quitter la maison

Les pénuries de vétérinaires et le manque de soins après les heures étant un problème pour les propriétaires d’animaux de compagnie à travers le pays, la vétérinaire de Port Alberni, Roberta Templeton, veut faire passer le mot sur la télémédecine vétérinaire.

La télémédecine est très similaire à un rendez-vous en personne, sauf que votre vétérinaire peut vérifier votre animal de compagnie à des kilomètres de distance. Lors d’un rendez-vous virtuel, Templeton et d’autres vétérinaires télémédicaux peuvent obtenir autant d’antécédents qu’ils obtiendraient généralement dans la salle d’examen.

« Évidemment, un examen physique est un peu différent, donc c’est plus un examen à distance qu’un examen pratique. Mais je peux encore faire un certain nombre de choses avec les propriétaires », a déclaré Templeton.

« J’ai déjà eu des propriétaires qui prenaient leur fréquence cardiaque pour moi et je peux évaluer la couleur des gencives, ils peuvent soulever la lèvre et me montrer les dents. Si vous êtes prêt à faire preuve de créativité, vous pouvez demander aux propriétaires de faire n’importe quoi.

Un vétérinaire est autorisé à prescrire n’importe quel médicament par télémédecine, qu’il s’agisse d’un antibiotique ou d’un antipuce. La télémédecine est également un excellent outil pour aider à déterminer si un animal doit se rendre aux urgences ou non.

«Il ne s’agit pas toujours de traiter le problème en cours, mais simplement de donner aux gens la tranquillité d’esprit qu’ils peuvent attendre jusqu’à demain matin et appeler leur vétérinaire habituel, ou s’ils doivent vraiment se rendre aux urgences – toxine, ingestions, des choses comme ce. »

« Donc, je peux en quelque sorte aider les propriétaires, leur donner des conseils en fonction de ce qu’ils observent que leur animal mange et de son poids, etc. Parfois, je parle même simplement d’allergies avec les propriétaires.

Templeton a déclaré qu’un autre avantage important de la télémédecine est qu’elle permet à certains vétérinaires de prendre des rendez-vous après les heures normales de travail et de voir plus de personnes.

Templeton fait partie de Vetster, un marché en ligne qui permet aux vétérinaires agréés et aux techniciens vétérinaires de fournir des soins et des ordonnances vétérinaires virtuels. Remplaçante pour plusieurs cliniques vétérinaires qui travaille au Manzini Animal Hospital de Port Alberni depuis 2018, elle est sous Vetster depuis deux mois.

Elle a dit que peu de gens connaissaient la télémédecine vétérinaire. Elle souhaite que davantage de personnes soient informées, car il est important de savoir qu’elles ont des options.

«Jusqu’à présent, mes rendez-vous ont été vraiment un large éventail de choses, de l’urgence à la santé et au bien-être plus généraux, à l’entretien, à des choses comme ça. Tout, des otites aux ingestions de toxines. Je trouve qu’il y a des gens partout en Colombie-Britannique, donc ce n’est pas nécessairement seulement à Port Alberni.

Vester est accessible aux propriétaires d’animaux partout au Canada. Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de cliquer sur l’option de prise de rendez-vous sur la première page du site Web de Vetster à vetster.com/en-ca, de choisir votre emplacement et il vous fournira les vétérinaires disponibles dans la région. . Sous la biographie de chaque vétérinaire, il sera indiqué s’il a la capacité de prescrire des médicaments.

La fermeture récente de l’autoroute 4, lorsque les patients en dehors des heures normales ne pouvaient pas se rendre à Nanaimo pour des soins hospitaliers d’urgence, a souligné la nécessité du service.

« Ainsi, lorsque toutes les cliniques de Port Alberni ferment après 17 h, elles ont du mal à obtenir des soins après les heures normales. Mais je dirai que pendant ces fermetures de routes, l’hôpital vétérinaire de Manzini a mis au point un horaire de garde afin que les patients puissent être vus temporairement après les heures normales de travail, juste pendant que la route était fermée.

