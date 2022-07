Un vétérinaire de la Colombie-Britannique a un plan pour éliminer des millions de morceaux de plastique des cliniques canadiennes

On estime que 2,7 millions de seringues et d’aiguilles en plastique et plusieurs millions de bouteilles de pilules sur ordonnance pourraient être économisées chaque année au Canada si chacune de ses cliniques vétérinaires prenait les mêmes mesures qu’un technicien vétérinaire de la Colombie-Britannique.

Depuis octobre 2021, Jocelyn Marsh possède le South Burnaby Veterinary Hospital où elle travaille à réduire considérablement ses déchets. Elle s’est attaquée au problème de deux manières : en lançant un programme de recyclage des flacons de pilules et en modifiant la manière dont ils effectuent les audits des substances injectables contrôlées.

Marsh estime que sa clinique distribue 10 à 20 nouveaux flacons de pilules chaque semaine, soit 520 à 1 040 par an. Avec 3 407 cliniques vétérinaires enregistrées au Canada, environ 1,8 à 3,5 millions de flacons de pilules en plastique sont probablement distribués aux propriétaires d’animaux chaque année.

La technicienne vétérinaire de Burnaby, Jocelyn Marsh, montre une partie de son programme de retour des flacons de pilules. (Jane Skrypnek/Black Press Media)

Marsh réduit lentement ce nombre et inspire les autres à faire de même. Elle gère un programme facultatif de retour des flacons de pilules dans sa clinique, où les clients peuvent s’inscrire pour rapporter les flacons de médicaments vides de leurs animaux de compagnie et les faire simplement remplir au lieu de les remplacer par de nouveaux.

Si le client a besoin d’un nouveau type de médicament ou si le flacon de pilules contient des résidus, Marsh les trempe dans une solution antibactérienne, enlève leurs anciennes étiquettes et les laisse sécher à l’air libre pendant la nuit. En échange du retour de leurs bouteilles, les clients bénéficient d’une remise de dispensation.

Jusqu’à présent, Marsh dit qu’ils ont environ deux bouteilles de pilules retournées par semaine, soit plus de 100 en un an.

La deuxième façon dont elle réduit la consommation de plastique est de changer la façon dont la clinique effectue des audits hebdomadaires de ses substances contrôlées. Au lieu d’utiliser une seringue et une aiguille neuves pour mesurer la quantité de chaque substance restante, Marsh demande à des vétérinaires et à des techniciens vétérinaires d’utiliser une balance pour peser le changement de volume. Elle estime que cela leur permet d’économiser environ 800 seringues et aiguilles par an.

Cela permet également d’économiser du temps et de l’argent, dit Marsh, estimant que le nouveau processus prend deux fois moins de temps que l’original.

Jocelyn Marsh a fait passer le système d’audit de sa clinique à une méthode basée sur le poids, ce qui a permis d’économiser environ 800 seringues et aiguilles par an. (Jane Skrypnek/Black Press Media)

Depuis la mise en œuvre des changements dans sa propre clinique, Marsh dit qu’elle a inspiré deux autres dans la région métropolitaine de Vancouver et une autre à Kamloops à emboîter le pas. Et elle a l’intention d’étendre encore plus son initiative, le projet Love Our Oceans.

Le 13 juillet, Marsh a été annoncé comme le deuxième gagnant du Ocean Wise Innovator Lab pour les jeunes qui luttent contre la pollution plastique. Sa chaîne TikTok pour le projet compte près de 2 000 abonnés et 33 000 likes. Marsh utilise la plate-forme pour sensibiliser et attirer plus de vétérinaires à bord.

« Les déchets plastiques sont énormes. Cela affecte nos écosystèmes, cela affecte notre santé et cela a en quelque sorte un impact sur l’avenir de tout », déclare Marsh. “C’est juste quelque chose que vous regardiez ou non vous-même, si cela vous affecte directement.”

Sa clinique recycle également les sacs IV vides en chaussettes résistantes aux intempéries pour couvrir les pattes bandées des animaux de compagnie et les lignes IV en attaches de tube endotrachéal.

Marsh dit qu’elle sait que les changements semblent minimes, mais que faire rouler la balle dans un domaine le fait inévitablement bouger dans d’autres. Elle dit que certains des propriétaires d’animaux qu’elle voit sont des infirmières et qu’ils ont discuté de la mise en œuvre de stratégies similaires de réduction des déchets dans les soins médicaux humains.

“C’est peut-être une petite idée, mais cela provoque vraiment un effet boule de neige.”

