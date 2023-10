Un vétérinaire de 78 ans a une question sincère sur l’immigration clandestine et devient VIRAL sur X – Twitchy

L’immigration illégale et les problèmes qu’elle provoque dans le pays sont un sujet brûlant depuis que l’administration Biden a commencé à autoriser l’inondation totale de nos frontières. Nous avons trouvé un article sur X (Twitter) qui semblait si authentique qu’il nous a incité à y jeter un deuxième coup d’œil.

Qu’est-ce qui se passe ici ? J’ai 78 ans. J’ai travaillé la majeure partie de ma vie. J’ai payé mes impôts et maintenant je suis invalide à 100%. Alors, je dessine le handicap SS, c’est censé subvenir à mes besoins. Je reçois 1 705 $ par mois ; Je bénéficie également de Medicare. Maintenant, je tire davantage d’autres retraites. Ma question est de savoir quoi dans le… – Paul (@stoneyman1945) 6 octobre 2023

OUAH. Sa biographie dit qu’il est un vétéran du Vietnam et sa question nous semble très sincère et elle a dû avoir un effet sur les autres aussi car elle a eu plus de 647 000 vues, 11 000 likes, 2 800 reposts et 1 700 commentaires au moment de la rédaction de cet article. .

Comme la plupart des Américains, nous n’avons aucun problème avec l’immigration LÉGALE, mais lorsqu’il s’agit d’immigration illégale, nous avons un problème. Les politiques de l’administration actuelle en matière d’immigration sont insensées et intenables. Dire cela à haute voix et reconnaître que nous avons un problème ne fait pas de nous une sorte de raciste ou de « phobique ». Cela fait de nous tous des humains normaux dotés de bon sens. Période.

Voici quelques-unes des réponses.

On parle d’une augmentation du coût de la vie de la sécurité sociale de seulement 3 % pour 2024.

Mes dépenses ont augmenté bien plus que cela. – BrandX (@bigrazzmatazz) 6 octobre 2023

C’est triste. Il y a tellement de personnes âgées ou handicapées qui vivent actuellement une période impossible à cause de l’inflation.

Recommandé

Ouais, bidénomique –Jade 🇺🇸🍊 (@baksh2020) 6 octobre 2023

Simple mais précis et pertinent.

Les faire sortir de la Maison Blanche est un bon début ! – 🇺🇸Susan🇺🇸 (@Me2Susan53) 6 octobre 2023

Nous ne pouvons pas être en désaccord sur ce point. Comment peut-on traverser encore 4 années de ce genre d’inflation folle et d’augmentation du coût de la vie ?

J’ai entendu dire qu’il s’agissait d’un paiement unique. Je ne sais pas ce qui est exact, à vrai dire – Heather Barrett (@Heather60321255) 6 octobre 2023

Nous avons fait preuve de diligence raisonnable et essayé de trouver les sources de tout cela. Nous avons trouvé des résultats contradictoires.

Les meilleures informations dont nous disposons montrent qu’il existe plusieurs programmes permettant aux immigrants illégaux d’obtenir des paiements mensuels s’ils répondent à certaines exigences et le montant de ce paiement varie en fonction du programme. Ces programmes ont de nombreuses exigences différentes. Le Département d’État américain verse un paiement unique de 1 275 à 2 375 dollars par réfugié versé aux agences locales de réinstallation. Nous énumérons toutes ces informations pour dire : même si le gouvernement ne dépense que 5,00 $ par réfugié, la frontière ouverte avec des milliers et des milliers d’affluants n’est pas viable.

Le message a également attiré l’attention de quelques comptes plus importants sur X.

La colère et le ressentiment que l’invasion des frontières par les concierges de Biden déclenche dans des villes comme New York sont hors du commun. Les démocrates ont créé une nouvelle classe d’environ 8 millions de clandestins et les conditionnent à s’attendre à un niveau de largesse non méritée des contribuables que les citoyens américains auraient… https://t.co/atcJhHK0dB -Miranda Devine (@mirandadevine) 6 octobre 2023

La colère et le ressentiment parmi les personnes qui n’ont pas parlé de la question dans le passé SONT plus importants. En particulier dans les États bleus dotés de villes sanctuaires, qui ont un avant-goût de ce à quoi les États frontaliers sont confrontés depuis des années.

CE!!! De plus en plus d’Américains se rendent compte de la stupidité des politiques d’ouverture des frontières du régime ! Le post de cet homme est mort !!👇🏼 https://t.co/qtcV724dx4 – Spitfire (@DogRightGirl) 6 octobre 2023

La gauche essaie de dire que la frontière est sécurisée mais nous sommes d’accord avec la poste, les gens n’achètent plus ce qu’ils vendent. Il y a une blague sur l’inflation quelque part, mais nous n’arrivons pas à la saisir. 🙂

Cela vient de la bouche de tous les républicains âgés et ce n’est pas vrai. https://t.co/CvBtoODu41 -Kelly D 🟦🟧 (@KellDA) 6 octobre 2023

Hé, les personnes âgées n’est pas une insulte ! Nous avons été tellement étonnés de voir un gauchiste faire valoir un point en une seule phrase sans l’insulter, le traiter de raciste ou utiliser de mauvais mèmes. Cela ressemblait à une licorne, nous voulions donc l’inclure.

Même en nous demandant si les chiffres du message original sont vrais, nous avons quand même trouvé qu’il s’agissait d’une question sincère et honnête. Espérons que certaines personnes à Washington commenceront à en prendre conscience et tenteront de résoudre certains problèmes, en commençant par la fermeture de la frontière ouverte, mais nous ne retiendrons pas notre souffle.

en relation: Pas un super look pour Brian Kilmeade

#EmergencySystemAlertSongs nous a fait rire

Quelqu’un a DÉFENDÉ JK Rowling !

====================================

Note de l’éditeur : aimez-vous les reportages conservateurs de Twitchy s’attaquant à la gauche radicale et aux médias éveillés ? Soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à vous apporter la vérité. Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !