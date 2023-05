Un vétérinaire de 31 ans comparaît devant le tribunal après avoir « poignardé à mort une infirmière vétérinaire de 34 ans » dans le « meurtre » de la maison de Bournemouth

Un EFP a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour avoir poignardé à mort une infirmière mère de deux enfants dans sa maison en bord de mer.

Stephanie Hodgkinson, 35 ans, a été blessée au couteau à la poitrine à Bournemouth, Dorset, le 12 mai.

Le Dr Alberto Fioletti a été accusé de meurtre

Le Dr Alberto Fioletti a comparu devant le tribunal de la Couronne de Winchester aujourd’hui, accusé de meurtre.

L’homme de 31 ans n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse lors de la brève audience.

Fioletti, qui était connu de Stéphanie, a été placé en garde à vue avant une audience de plaidoyer le 15 septembre.

La police a été précipitée au domicile de Stéphanie vers 12 h 19 le 12 mai à la suite d’un appel du service d’ambulance.

Malheureusement, elle n’a pas pu être sauvée et a été déclarée morte sur les lieux.

Fioletti a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves avant d’être arrêté puis inculpé.

Le vétérinaire a travaillé dans son Italie natale avant de déménager au Royaume-Uni en tant que « stagiaire rotatif » dans un hôpital vétérinaire à Stockton-on-Tees.

Les hommages ont afflué pour maman Stéphanie, qui travaillait comme infirmière vétérinaire chez les spécialistes vétérinaires des comtés du Sud.

Un ami a déclaré: « Steph était littéralement l’une des personnes les plus gentilles et les plus gentilles que vous ayez jamais pu rencontrer. Elle avait un sens de l’humour tellement fantastique et ce fut un plaisir de travailler avec elle.

« Mes pensées vont à ses 2 jeunes garçons et à toute sa famille, ses amis et ses collègues. Un tel gâchis d’une belle vie.

« Dormir Eh bien, magnifique ange. »

Alors qu’un porte-parole du SCVS a déclaré : « Nous sommes choqués et profondément attristés par cette nouvelles et nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille de Stéphanie en ce moment tragique.

« Comme cette affaire fait maintenant l’objet d’une procédure judiciaire active, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage. »