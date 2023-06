Un vétéran trouve une maison à Crest Hill avec l’aide de l’American Legion – Shaw Local

Le vétéran de l’armée Joe Murdie a une nouvelle maison grâce à Romeoville American Legion Post 52, Will County Habitat for Humanity, Home Depot et bien d’autres.

« Je pensais que des centaines de personnes étaient impliquées dans cela, mais je me rends compte maintenant que ce sont des milliers », a déclaré Murdie samedi lors d’une cérémonie d’inauguration de la maison nouvellement construite à Crest Hill.

Des milliers, c’est peut-être trop. Pourtant, la liste s’allonge encore et encore lorsque les diverses personnes, organisations et entreprises qui ont contribué à la construction d’une maison de ranch construite avec une hypothèque abordable sont mentionnées.

La liste commence par feu Ray Holloway, un ancien Marine qui était commis de village à Romeoville et membre du Romeoville American Legion Post 52.

Je pensais que des centaines de personnes étaient impliquées dans cela, mais je me rends compte maintenant que ce sont des milliers », — Joe Murdie, vétéran de l’armée

La maison du 1919, rue Cora s’appelle la maison Ray Holloway.

Holloway a été une force motrice et une source d’inspiration pour un effort qui a commencé il y a 15 ans lorsque l’American Legion P:ost 52 a décidé qu’il contribuerait d’une manière ou d’une autre à la cause d’un logement décent pour les anciens combattants.

« C’est la raison d’être de la Légion américaine : des vétérans qui aident des vétérans », a déclaré Christopher Benigno, membre du Post 52, qui était avec Holloway lorsque le projet a commencé.

Le commandant du poste 52, Steve Daley, dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d’inauguration, a parlé de « notre rêve en tant que poste de la Légion américaine de pouvoir fournir un foyer à un ancien combattant ». Il a dit que « la mémoire de Holloway va vivre dans cette maison ».

Un panneau Habitat pour l’humanité ainsi que des drapeaux américains et de la Légion américaine ont été placés dans la cour de la nouvelle maison à Crest Hill construite dans le cadre du programme Veterans Build de l’organisation.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Il y a plusieurs années, American Legion Post 52 a reçu une subvention de 20 000 $ du Sam’s Club pour son projet. Cet argent a été reversé à la construction de la maison Ray Holloway.

Le poste de Romeoville s’est associé à Will County Habitat for Humanity, qui a fait de la maison Ray Holloway l’un de ses projets de construction de vétérans.

La maison de Crest Hill est la quatrième du programme local Habitat for Humanity’s Veterans Build. Deux ont déjà été construits à Elwood et un quatrième sur Black Road à Joliet devrait être achevé en juillet.

« Il y a tellement de choses qui entrent dans ce que nous faisons », a déclaré la directrice générale de Will County Habitat for Humanity, Nicole Murray, alors qu’elle parlait lors de la cérémonie d’inauguration des personnes et des organisations qui ont contribué à la construction de la nouvelle maison de Murdie.

Murray a parlé à environ 60 personnes qui ont assisté à la cérémonie.

« Vous allez tous pouvoir passer devant cette maison et dire : ‘J’en ai fait partie. J’ai participé à la construction de cette maison pour Joe et sa famille », a déclaré Murray. « Ray Holloway fera toujours partie de cette maison. »

Nicole Murray (à gauche), directrice exécutive de Will County Habitat for Humanity, s’entretient avec le nouveau propriétaire Joe Murdie à ses côtés lors d’une cérémonie d’inauguration de la nouvelle maison de Murdie samedi.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Home Depot était également une grande partie de la maison.

Les employés de Home Depot, qui a son propre programme pour anciens combattants, ont fourni la majeure partie du travail bénévole pour la construction de la maison.

La plupart d’entre eux provenaient du magasin d’Homer Glen.

Mais le directeur du magasin Homer Glen, Patrik Martin, a déclaré que d’autres venaient des magasins de Joliet et de Frankfort ainsi que des centres de distribution de la région. Martin a déclaré que la Fondation Home Depot avait versé 475 millions de dollars aux causes des anciens combattants.

« Beaucoup de gens sont venus travailler sur ce bâtiment, et c’est formidable de le voir se terminer », a déclaré Martin.

Des bénévoles sont également venus d’autres entreprises, églises, lycées et collèges pour aider à construire la maison de 1 200 pieds carrés.

Le travail bénévole réduit le coût de construction de la maison. Habitat pour l’humanité couvre 40 % du coût avec l’argent qu’il reçoit de sources de financement, comme la contribution de 20 000 $ de l’American Legion Post 52.

Le nouveau propriétaire devrait trouver un financement pour couvrir les 60% restants des coûts, un arrangement qui rend le logement Habitat pour l’humanité abordable pour ceux qui, autrement, n’auraient peut-être pas l’argent pour acheter une maison.

Murdie, qui vivait auparavant à Manhattan avec sa famille, a un fils en cinquième année et une fille à l’Université de l’Illinois.

Il a apporté sa propre contribution à la construction de la maison, ce que Habitat pour l’humanité appelle «l’équité en matière de sueur». Murdie, qui travaille dans l’installation de chauffage et de climatisation, dit qu’il fera du bénévolat avec Habitat pour l’humanité sur ses futurs projets.

« Juste parce que je pense que c’est bien », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est nécessaire. Cela peut ajouter beaucoup de valeur. Cela a ajouté beaucoup de valeur à ma vie.