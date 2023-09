Un vétéran militaire ayant servi en Afghanistan nommé nouveau ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas

Hanke Bruins Slot a servi dans l’armée néerlandaise lors de la guerre en Afghanistan avant de devenir ministre de l’Intérieur du pays dans l’administration intérimaire de Mark Rutte.

Bruins Slot a désormais été nommé nouveau ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Le leader chrétien-démocrate Henri Bontenbal a déclaré que « Hanke est plus que qualifié pour entreprendre cette démarche au ministère des Affaires étrangères ».

Hanke Bruins Slot, un vétéran militaire qui a servi dans l’armée néerlandaise en Afghanistan, a été nommé lundi nouveau ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Elle remplace Wopke Hoekstra, en lice pour devenir commissaire de l’Union européenne.

Bruins Slot avait été ministre de l’Intérieur dans l’administration intérimaire du Premier ministre sortant Mark Rutte. Son gouvernement restera au pouvoir jusqu’à ce qu’une nouvelle coalition soit formée après les élections générales du 22 novembre.

Les sondages suggèrent que le parti Appel démocrate-chrétien de Bruins Slot subira une lourde défaite aux élections d’automne. Le parti l’a proposée lundi matin pour devenir la plus haute diplomate du pays. Le gouvernement a confirmé sa nomination plus tard dans la journée.

« En tant qu’ancien combattant de l’Afghanistan et secrétaire d’Etat chargé du renseignement (militaire) et de la sécurité, Hanke est plus que qualifié pour entreprendre cette démarche au ministère des Affaires étrangères », a déclaré le leader chrétien-démocrate Henri Bontenbal dans un communiqué.

En tant que ministre des Affaires étrangères, Bruins Slot sera étroitement impliqué dans le soutien des Pays-Bas à l’Ukraine. Un autre chrétien-démocrate, Hugo de Jonge, a été nommé ministre de l’Intérieur pour remplacer Bruins Slot.

Hoekstra a démissionné après que le gouvernement l’ait nommé pour occuper le siège des Pays-Bas à la commission exécutive de l’UE. Il devrait être nommé pour remplacer le responsable du climat de la commission, Frans Timmermans, qui revient sur la scène politique néerlandaise pour diriger un bloc de centre-gauche unifié composé de deux partis lors des élections.