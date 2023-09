Un vétéran lié aux nazis a reçu une ovation lors de la visite de Zelensky au Canada

« Nous avons ici aujourd’hui un vétéran ukrainien-canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes et qui continue de soutenir les troupes aujourd’hui, même à l’âge de 98 ans », a déclaré Rota vendredi, suivi d’un long discours. salve d’applaudissements et un signe de la main de Zelenskyy. « C’est un héros ukrainien, un héros canadien, et nous le remercions pour tous ses services. Merci. »

Les groupes de défense juifs, les Amis du Centre Simon Wiesenthal et B’nai Brith Canada, ont condamné son honneur comme étant inquiétant et « plus que scandaleux » parce qu’il a combattu avec la Première Division ukrainienne – également connue sous le nom de 14e Division de grenadiers Waffen, qui servi sous commandement des nazis.

Site d’information juive L’attaquant a rapporté que Hunka a écrit articles de blog décrivant son séjour dans l’unité sur un site Web en langue ukrainienne géré par une association d’anciens combattants de l’unité, appelé « Combatant News ».

Dans un communiqué dimanche après-midi, Rota a déclaré qu’il avait récemment « pris connaissance de nouvelles informations qui me font regretter ma décision » de reconnaître Hunka. Il a déclaré qu’il assumait l’entière responsabilité de la gaffe sismique.

« Je tiens à préciser que personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je les prononce », a-t-il déclaré. «Cette initiative était entièrement de moi, la personne en question étant de ma circonscription et ayant été portée à mon attention.»

Le chef de l’opposition conservatrice Pierre Poilievre a qualifié cela d’« erreur de jugement épouvantable » de la part du premier ministre Justin Trudeau, puisque son bureau aurait approuvé l’invitation et l’honneur de Hunka, et a demandé à Trudeau de s’excuser et de s’abstenir de « rejeter la faute sur les autres comme il le fait toujours ».

Un communiqué du bureau du Premier ministre indique qu’il n’a pas été informé à l’avance de la reconnaissance ou de l’invitation de la part du bureau du président, qui agit indépendamment du Premier ministre.

L’histoire a été rapidement reprise par les sites Internet des médias russes contrôlés par l’État, RT et Spoutnik.

L’ambassade de Russie au Canada a publié sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait d’une « insulte à la mémoire des fils et des filles du Canada qui ont combattu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Interrogé vendredi par des journalistes lors d’une conférence de presse sur le soutien hésitant à l’Ukraine au Congrès et ailleurs, Zelenskyy a déclaré qu’il comptait sur l’aide du Canada pour consolider un front uni, étant donné qu’Ottawa entretient des « relations puissantes avec de nombreux pays du monde ».

La nouvelle choquante est tombée le jour même où le Premier ministre a fait une déclaration marquant le jour saint juif de Yom Kippour.