Un technicien médical d’urgence vétéran de la ville de New York et mère de quatre enfants a succombé au COVID-19 du jour au lendemain, devenant la 12e victime de la pandémie du FDNY.

L’agence a annoncé la mort d’Evelyn Ford, 58 ans, mercredi matin, alors que les vaccinations commençaient pour les EMT FDNY à travers la ville.

Ford était un vétéran de 27 ans des services médicaux d’urgence.En tant que membre affecté à la répartition médicale d’urgence (EMD), Ford a servi de répartiteur à l’échelle de la ville, coordonnant la réponse médicale aux urgences à grande échelle, y compris les incendies majeurs et les incidents faisant de nombreux blessés.

«Le jour où nous avons commencé à vacciner nos membres EMS contre ce virus mortel, il a une fois de plus pris l’un des nôtres. EMT Evelyn Ford est le douzième membre du département à mourir du COVID-19 », a déclaré le commissaire du FDNY, Daniel Nigro. «Pendant près de trois décennies, EMT Ford a été membre du service médical d’urgence le plus actif et le meilleur au monde.

« Elle était un prestataire médical professionnel qui a répondu pour aider les personnes dans le besoin lors d’innombrables appels, et elle était une voix calme lors des urgences majeures, s’assurant que les New Yorkais recevaient les soins urgents dont ils avaient besoin. Notre département tout entier pleure sa perte.

Un résident de Long Island, Ford aurait été le mentor de centaines d’EMT. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants et trois petits-enfants.

Selon la publication d’un ami sur les réseaux sociaux, Ford n’avait perdu son mari que récemment.

Evelyn a perdu son mari, Donnell Ford (à gauche), fin novembre, laissant leurs quatre enfants orphelins

Une nécrologie indique que Donnell Ford est décédé le 21 novembre à 64 ans. On ne sait pas si lui aussi est décédé du COVID.

« C’est très, très triste que tout à l’heure, alors que nous arrivons enfin à tourner le coin, le vaccin est enfin arrivé, nous perdons une bonne femme qui nous a si bien servis et pendant si longtemps », a déclaré le maire Bill de Blasio lors d’une conférence de presse. mercredi. «Nos pensées vont à sa famille et à ses enfants.

Depuis l’éclosion de la pandémie, au moins 5800 membres du FDNY ont été diagnostiqués avec le COVID-19. La grande majorité s’est rétablie et est revenue au travail.

Mercredi à 11 heures du matin, les vaccinations des EMT de FDNY ont commencé à trois endroits, le siège de FDNY à Brooklyn, la Randall’s Island Training Academy et l’EMS Academy à Fort Totten, dans le Queens.

Les vaccinations ont commencé mercredi pour le personnel des services médicaux d’urgence de FDNY

Un employé du bureau des services médicaux d’urgence du service d’incendie de New York (FDNY EMS) reçoit un vaccin COVID-19 Moderna à Manhattan

Un membre de FDNY EMS regarde son bandage après avoir reçu le coronavirus. Le département a la capacité d’inoculer 450 membres par jour

Les pompiers qui sont considérés comme des travailleurs de première ligne essentiels, mais pas des travailleurs de la santé essentiels, pourront recevoir le vaccin à partir du 2 décembre

Tous les receveurs reçoivent une injection du vaccin Moderna nouvellement approuvé. Le département a la capacité d’inoculer 450 membres par jour.

Les vaccinations ne sont pas obligatoires, mais sont « fortement encouragées », même pour ceux qui avaient le COVID-19 et se sont rétablis.

«C’est une belle journée pour le FDNY. La science a répondu à l’appel à l’aide de notre département et de tous les agents de santé de première ligne essentiels et a produit un vaccin pour lutter contre cette maladie mortelle », a déclaré le commissaire Nigro. «J’encourage vivement tous nos membres à prendre le vaccin COVID-19 offert par le Ministère pour se protéger, protéger leurs collègues et leurs proches.

Les vaccinations des pompiers devraient commencer mardi prochain.