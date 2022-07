Un vétéran du hockey signe pour l’équipe allemande au milieu d’une querelle juridique russe

La signature de Miks Indrasis a été annoncée par les Schwenninger Wild Wings – malgré une bataille avec le Spartak Moscou

L’équipe allemande de hockey sur glace, les Schwenninger Wild Wings, a annoncé la signature de l’attaquant letton Miks Indrasis, même si le vétéran est pris dans une bataille acharnée avec le Spartak Moscou après avoir apparemment déjà conclu un accord avec les Russes.

Les Wild Wings ont annoncé la capture d’Indrasis – qui est présent depuis une décennie dans l’équipe nationale lettone – dans un communiqué lundi.

“Je suis ravi de jouer pour les Wild Wings et je tiens à remercier la direction pour sa confiance et son professionnalisme”, dit Indrasis.

Lire la suite Un vétéran du hockey nie une décision russe après un contrecoup dans son pays natal

« Mes ambitions sont assez simples. Je veux concourir pour le championnat avec Schwenningen. J’attends avec impatience le début de la saison avec impatience et j’ai hâte de voir les fans fantastiques.

Indrasis, 31 ans, a été impliqué dans un scandale ces dernières semaines après que l’équipe de la KHL, le Spartak Moscou, a annoncé en juin qu’il avait signé avec le Letton un contrat d’un an pour la saison prochaine.

Cela en a surpris beaucoup car le parlement letton, la Saeima, avait précédemment interdit aux stars du sport de jouer en Russie, affirmant que tout athlète qui le ferait serait automatiquement exilé de l’équipe nationale.

Indrasis a fait face à des réactions négatives dans son pays natal après la publication de la nouvelle du Spartak, mais dans une autre tournure, la star du hockey est sortie quelques jours plus tard pour nier publiquement qu’il avait un “contrat valide” avec l’équipe de Moscou, qualifiant la nouvelle de mensonge.

Le Spartak a promis une action en justice en réponse et a déclaré qu’il demanderait une compensation à Indrasis pour avoir violé son accord.

Lire la suite Une équipe de hockey avertie des plans de réintégration après avoir quitté la Russie

Le journal russe Championat a rapporté lundi qu’Indrasis n’avait toujours pas mis fin à son accord avec le Spartak et qu’il devait aux Russes environ 5,6 millions de roubles en compensation (près de 100 000 dollars).

Le hockey est devenu une sorte de pierre de touche des tensions politiques ces dernières semaines, les autorités suédoises et finlandaises se joignant à la Lettonie pour interdire les joueurs de leurs équipes nationales respectives s’ils jouent dans la KHL basée en Russie.

C’est le sort du gardien letton Janis Kalnins, qui a signé un accord avec Amur Khabarovsk.

Le joueur de 30 ans a défendu sa décision, déclarant aux médias de son pays natal : « C’était la meilleure option pour ma famille et pour ma vie après le hockey.

“Je suis un homme adulte et je suis conscient de la réaction que les gens peuvent avoir et de la façon dont les médias vont la déformer. Nous vivons chacun notre vie et prenons les décisions qui sont les meilleures pour nous et notre famille », a-t-il ajouté.

star tchèque Lukas Klok, qui a mis fin à son accord avec Neftekhimik Nizhnekamsk après le début du conflit avec l’Ukraine, a récemment fait valoir que les joueurs devraient avoir le droit de choisir.

LIRE LA SUITE: La star tchèque révèle des menaces après avoir joué en Russie

Klok, qui est maintenant à destination de la LNH et des Coyotes de l’Arizona, a déclaré qu’il avait été parfaitement bien traité pendant son séjour en Russie, même après l’éclatement du conflit en février.