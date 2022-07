Un vétéran du hockey nie une décision russe après un contrecoup dans son pays natal

Miks Indrasis a affirmé qu’il n’avait pas signé de contrat avec le Spartak Moscou, bien que le club russe ait insisté sur le contraire

L’équipe russe de hockey sur glace Spartak Moscou a déclaré qu’elle était prête à mener une bataille juridique avec la star lettone Miks Indrasis après avoir affirmé qu’il n’avait pas signé pour l’équipe, malgré des informations contraires.

Le Spartak a annoncé fin juin avoir signé un contrat d’un an avec Indrasis, qui représente l’équipe nationale lettone depuis une décennie.

La nouvelle a déclenché un tollé dans la patrie d’Indrasis, où le parlement de l’État a déclaré en avril que tout athlète letton apparaissant pour les équipes russes serait interdit de représenter son pays.

Mais s’adressant aux médias sociaux mardi, Indrasis, 31 ans, a nié avoir conclu un contrat avec le Spartak.

“Les informations publiées par le Spartak Moscou à propos de mon adhésion à ce club sont fausses, je n’ai aucun contrat valide avec ce club !” a écrit l’ailier vétéran.

“Au contraire, j’ai un contrat existant avec une autre équipe. Le Spartak est mécontent de mon refus de jouer en Russie, c’est donc leur comportement !” ajoute Indrasis.

Le joueur a dit qu’il “condamne” Campagne militaire de la Russie en Ukraine.

“Je suis un patriote letton et mon attitude envers mon pays s’est toujours exprimée dans la [sports arena]portant le maillot lors de neuf championnats du monde consécutifs !” a déclaré Indrasis, dénonçant également le contrecoup des médias sociaux auquel il avait été confronté ces derniers jours.

Le Spartak a répondu aux affirmations d’Indrasis en insistant sur le fait qu’il avait un contrat valide avec lui, suggérant que l’affaire serait réglée par des avocats.

“Le contrat entre le Spartak et l’attaquant de l’équipe nationale lettone Miks Indrasis a été signé conformément au règlement et enregistré auprès de la KHL [Kontinental Hockey League] Bureau central d’information », lire une déclaration de l’équipe.

« Tous les contrats de la KHL sont reconnus par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et doivent être exécutés. La question du contrat actuel entre le Spartak et Miks Indrasis sera tranchée dans le domaine juridique, et non dans l’espace public.

“Si le joueur décide de ne pas respecter les termes du contrat, il doit verser une indemnité au club conformément au règlement de la KHL”, il a ajouté.

Indrasis a déjà joué pour les équipes russes du Dynamo Moscou, du Vityaz et de l’amiral Vladivostok. Il a passé la fin de la saison dernière à l’EHC Biel dans la Ligue nationale suisse.

La Lettonie n’est pas le seul pays à tenter de dissuader ses stars du hockey de jouer pour les équipes russes.

Les autorités suédoises et finlandaises du hockey ont toutes deux déclaré qu’elles ne considéreraient pas les joueurs pour la sélection de l’équipe nationale si elles décidaient de signer de nouveaux accords avec des clubs en Russie.

Cette position pourrait affecter le défenseur suédois Robin Press, qui a récemment prolongé son contrat avec Severstal Cherepovets dans la KHL.

La KHL perdra également des équipes de Finlande et de Lettonie la saison prochaine, après que le Jokerit d’Helsinki et le Dinamo Riga se soient tous deux retirés de la ligue basée en Russie en raison du conflit en Ukraine.

Au niveau diplomatique, le président finlandais Sauli Niinisto a récemment déclaré aux médias italiens qu’il n’envisagerait plus de jouer au hockey avec le dirigeant russe Vladimir Poutine, le duo ayant déjà joué ensemble sur la glace en 2012.

