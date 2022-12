Un vétéran du Cap-Breton reçoit sa première indemnité pour blessures graves uniquement pour le SSPT

Un ancien combattant du Cap-Breton a remporté la première indemnité pour blessures graves du gouvernement fédéral spécifiquement pour avoir un trouble de stress post-traumatique.

Fabian Henry de Scotchtown, N.-É., était avec les Forces canadiennes et a développé un SSPT après une affectation en Afghanistan.

En 2007, il se trouvait à proximité lorsqu’une bombe a explosé, tuant deux soldats.

Henry a maintenant une pension d’invalidité complète et d’autres compensations.

Lorsque le gouvernement fédéral a créé l’indemnité pour blessures graves en 2015, il a tout de suite présenté sa demande. Mais sa demande a été rejetée.

Le mois dernier, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a renversé cette décision.

Pas seulement une victoire personnelle

Henry ne le voit pas comme une victoire personnelle, cependant.

“C’est une très grande victoire pour tout le monde, d’avoir maintenant un dossier établissant un précédent pour une voie à suivre pour la santé mentale uniquement – ​​sur l’indemnité de blessure grave – qui n’existait jamais auparavant”, a déclaré Henry.

Anciens Combattants offre une variété de programmes d’indemnisation aux membres des Forces canadiennes qui sont blessés au travail. Mais jusqu’à présent, il apparaissait que l’indemnité pour blessures graves ne concernait que les blessures physiques.

Les chiffres du ministère semblent le confirmer.

Au 1er décembre, ils montrent que le programme a attiré 2 122 candidatures.

Anciens Combattants a traité 1 854 demandes, en a accueilli 228 et en a rejeté 1 626.

Le département indique que sur les 12% des demandes approuvées, près de la moitié – soit 110 – concernaient des anciens combattants admis à l’hôpital pour des soins hospitaliers aigus ou de réadaptation d’une durée inférieure à 84 jours consécutifs.

Un seul répertorié pour blessure psychologique

Soixante-cinq concernaient des séjours en soins intensifs d’au moins cinq jours et 31 concernaient une amputation au niveau ou au-dessus du poignet ou de la cheville.

D’autres concernaient des blessures répondant à diverses autres conditions. Mais un seul est répertorié comme étant pour des raisons psychologiques et le département indique qu’un a été enregistré le mois dernier.

C’est à ce moment-là qu’Henry a obtenu la décision de la commission d’appel qui a réglé la demande qu’il avait déposée en 2015.

La décision pourrait potentiellement aider des milliers d’autres anciens militaires comme lui qui ont subi plus que des blessures physiques, a-t-il déclaré.

Henry dit que si les critères avaient été appliqués correctement, plus d’anciens combattants auraient pu recevoir l’avantage et éviter certaines souffrances depuis la création du prix en 2015. (Radio-Canada)

“C’est dommage que cela ait pris autant de temps”, a déclaré Henry. “Ces sept années de souffrance, les gens auraient pu avoir cet avantage et changer leur vie il y a sept ans, ou quand ils ont mis l’avantage pour la première fois. Il n’était pas nécessaire que ce soit aussi discriminatoire. Ce chemin aurait dû être en place depuis le début .”

Lors de sa création, l’indemnité pour blessure grave s’accompagnait d’un montant forfaitaire non imposable de 70 000 $ indexé à l’inflation. Il vaut maintenant 79 000 $.

Pour être admissible, un ancien combattant doit avoir une blessure ou une maladie liée au service à la suite d’un incident soudain et unique survenu après le 31 mars 2006, et il doit avoir causé immédiatement une déficience grave et une atteinte grave à la qualité de vie.

Anciens Combattants a initialement rejeté la demande d’Henry, affirmant que son dossier n’indiquait pas un besoin immédiat d’hospitalisation.

Henry dit que c’est discriminatoire

La commission d’appel a rejeté cette décision, affirmant que “immédiatement” n’était pas défini et qu’Henry avait montré des signes d’impact immédiat.

Le conseil a également déclaré que le traitement qu’il avait reçu plus tard dans un établissement avec des médecins, des infirmières et d’autres travailleurs paramédicaux constituait des soins complexes.

Henry a déclaré que la nature de l’entraînement militaire et du SSPT rend difficile l’obtention d’un traitement immédiat, ce qui est discriminatoire à l’égard de ceux qui n’ont pas de blessures physiques.

Cela n’avait pas besoin d’être aussi discriminatoire. Ce chemin aurait dû être en place depuis le début.” – Fabien Henri

“Les Cap-Bretonnais et les Terre-Neuviens constituent une bonne partie de l’armée”, a-t-il déclaré. “Ils travaillent dur et ont de bonnes valeurs, et ils aspirent et le font et [think] le traumatisme est pour les personnes faibles.

“Eh bien, nous déroulons ce processus de réflexion.

“Lorsque vous êtes sorti et que vous êtes libéré, vous pouvez obtenir vos prestations et votre équipe de traitement médical et un gestionnaire de cas et un soutien par les pairs. Vous pouvez réellement trouver le bien-être en vous servant d’abord, votre propre santé. Ensuite, vous pouvez aider votre famille. Ensuite, vous pouvez aider votre communauté. Et ces avantages sont la reconnaissance de votre sacrifice.

Des soldats canadiens patrouillent près de Kandahar, en Afghanistan, en juin 2010. Henry dit qu’il a assisté à 20 funérailles depuis son retour de ce pays, dont deux pour des anciens combattants récemment décédés par suicide. (Anja Niedringhaus/La Presse Canadienne)

Henry a déclaré que beaucoup de ses compatriotes sont morts depuis leur retour d’Afghanistan – dont deux qui sont récemment décédés par suicide – et il dit qu’ils ne l’auraient peut-être pas s’ils avaient reçu un soutien total.

“Il nous manque deux personnes qui avaient droit à cette prestation… et combien d’autres ?” il a dit. “J’ai assisté à 20 funérailles depuis mon retour d’Afghanistan.”

Critères stricts

Shawn MacDougall, directeur principal de la politique de soins de santé aux personnes handicapées pour les Anciens Combattants, a déclaré qu’il est difficile de savoir si la récente décision de la commission d’appel marque la première indemnité pour blessure grave pour une raison psychologique.

“Il y en a un qui est expressément qualifié de psychologique”, a-t-il déclaré.

Mais sur près de la moitié de toutes les récompenses décernées dans une catégorie, un ou plusieurs de ces cas peuvent avoir impliqué une blessure psychologique, a déclaré MacDougall.

“Je n’ai pas personnellement examiné les 110 dossiers. Je ne peux pas parler de la nature exacte de toutes ces récompenses et je ne peux pas non plus dire que c’est la première”, a-t-il déclaré.

Cependant, Anciens Combattants prend note des décisions de la commission d’appel, a déclaré MacDougall.

“Lorsque nous voyons des dossiers qui sont renversés, nous regardons toujours pour voir s’il y a peut-être quelque chose que nous avons manqué dans notre processus. Notre administration ou nos opérations pourraient-elles être améliorées ?” il a dit.

MacDougall a également déclaré que le taux d’acceptation de 12% pour l’indemnité de blessure grave n’indique pas nécessairement un problème avec le programme.

Il a déclaré que les chiffres reflètent un grand nombre de demandeurs d’une prestation conçue pour les anciens combattants blessés qui répondent à un ensemble de critères stricts.

Scott Maxwell, directeur exécutif de Wounded Warriors Canada, affirme que la décision semble être la première à reconnaître des raisons psychologiques pour une indemnité en vertu de l’indemnité pour blessures graves. (Nicole Irlande/CBC)

Scott Maxwell, directeur exécutif du fournisseur de soins de santé mentale Wounded Warriors Canada, a déclaré que la décision était une excellente nouvelle et semble être la première à reconnaître les raisons psychologiques d’une indemnité au titre de l’indemnité pour blessures graves.

Les anciens combattants doivent souvent attendre trop longtemps pour obtenir des avantages de quelque nature que ce soit, a-t-il déclaré.

“Combien de fois disons-nous que nos vétérans ne devraient pas avoir à rentrer chez eux et à se battre à nouveau ?

“Je ne peux pas imaginer le soulagement que ressentent cet ancien combattant et sa famille. Ils méritent l’avantage que le conseil a approuvé et maintenant ils peuvent probablement simplement s’asseoir et dire que maintenant nous pouvons continuer notre vie.”

