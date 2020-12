Un ex-Royal Marine a mystérieusement disparu de la même ville de marché que l’aviateur disparu Corrie McKeague.

Le vétéran John Dick, 37 ans, qui a servi comme Royal Marine pendant 13 ans, a été repéré pour la dernière fois à Bury St Edmunds, Suffolk, vers 18 h 30 le 30 novembre.

Le père de deux enfants, originaire de Stevenage, a été vu monter dans un train en direction d’Ipswich, dans le Suffolk – mais on ne sait pas où il est descendu.

La police du Suffolk a maintenant classé John comme « à haut risque » – car sa famille inquiète craint qu’il n’utilise sa formation militaire pour « se cacher » par souci du bien-être de ses proches.

Sa disparition est intervenue à peine deux semaines après l’ouverture d’une enquête sur le tireur de la RAF Corrie McKeague, 23 ans – également porté disparu à Bury St Edmunds il y a quatre ans, en septembre 2016.

Une audience a été informée que M. McKeague aurait peut-être grimpé dans une poubelle qui a été vidée dans un camion à ordures où il est décédé par la suite.

Aucune trace de lui n’a été trouvée, mais le coroner principal du Suffolk, Nigel Parsley, a déclaré que M. McKeague « était décédé dans la juridiction du Suffolk en septembre 2016 ».

Une page sur les réseaux sociaux «Aide à retrouver John» a été créée pour partager les détails connus de sa disparition.

«John Dick est absent», lit-on dans un message. C’est un garçon des Royal Marines qui n’a pas été vu depuis presque une semaine.

‘S’il vous plaît, partagez ce tweet et aidez-le à le ramener à la maison. Il a servi son pays, et j’aimerais penser qu’il est maintenant temps pour son pays de le servir.

Et la sœur de John, Amy Hooper, a posté sur Facebook hier: « Il y a deux semaines aujourd’hui, mon frère John Dick a disparu vers 18h30 à Bury St Edmunds.

« Il y a des signes qui indiquent que John se cache peut-être délibérément pour le moment.

« En raison de sa formation militaire, malheureusement pour nous, cela signifie qu’il est probablement assez bon dans ce domaine.

«Il doit se rendre compte que sa famille est en sécurité et en bonne santé, et que c’est vraiment normal de rentrer à la maison maintenant.

Mais Amy a ajouté: « John ne souffre pas de SSPT et rien n’indique qu’il partirait simplement, en particulier lorsqu’il pensait à sa jeune famille et à sa femme toujours dans la région de Norfolk au moment de sa disparition.

« En tant qu’ancien Royal Marine, John a travaillé dans tout le pays et a de nombreux amis dans le monde entier, il pourrait donc potentiellement être n’importe où à ce stade.

« Nous savons qu’il a utilisé sa carte bancaire et est monté dans un train en direction d’Ipswich (nous ne savons pas encore où il est descendu).

« Il a effectué un achat en ligne le mardi 1er décembre et il était probablement sur Facebook le vendredi 4 décembre car il était actif pendant plusieurs heures dans la soirée.

«John n’avait ni téléphone ni voiture, donc je suis sûr que quelqu’un, quelque part, a été en contact avec lui.

« S’il vous plaît, continuez à partager cela dans l’espoir qu’il le voit, qu’il pense qu’il est temps de revenir maintenant et qu’il tend la main à quelqu’un. »

La police du Suffolk a lancé un appel pour obtenir des informations sur les allées et venues de John. Il est décrit comme un homme blanc, mesurant six pieds de haut, avec de courts cheveux gris coupés et de courts chaumes brun foncé légèrement grisonnants.