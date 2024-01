Un vétéran des Prickly Eagles s’énerve à cause de la question de Nick Sirianni : “Tu es un clown, mon frère”

Nick Sirianni a entraîné une équipe qui s’est écrasée de façon épique après un départ de 10-1, mais ne lui reprochez pas six défaites en sept matchs, y compris l’éviction des séries éliminatoires lors de la ronde des wild-cards lundi.

Tout ce que vous avez à faire est de croire sur parole le plaqueur défensif Fletcher Cox. Il estime que parler de la sécurité de l’emploi de Sirianni après trois saisons est insensé. En fait, il ignorait même qu’il s’agissait d’un sujet de discussion et s’est agacé auprès des journalistes mercredi lors de la journée de séparation.

ACHETER DES BILLETS NFL : STUBHUB, SIÈGES VIFS, MAÎTRE DES BILLETS

Voici comment se sont déroulés les allers-retours, via NBC Sports Philadelphie:

Journaliste: « Avez-vous, vous savez, eu vent de ce qui va se passer avec Nick ? Avez-vous confiance que si vous revenez, ayez confiance en lui que s’il est toujours entraîneur-chef ?

Barreur: « Comme des nouvelles sur… et Nick ? »

Journaliste: “Je veux dire, il y a évidemment des spéculations quant à savoir s’il pourrait être licencié ou non.”

Barreur: “Hein?”

Journaliste: “Ouais.”

Barreur: « Allez, mec. Mec, c’est l’entraîneur-chef de football de cette équipe, mec. Allez mec, ce n’est même pas une discussion (exhaustive) à ce sujet, mec.

Journaliste: “OK, OK, tu ne penses pas que ça va arriver ?”

Barreur: «Je n’ai rien à dire à ce sujet. Tu es un clown, mon frère. Sortez de mon visage, mon frère.

Lorsqu’un autre journaliste lui a demandé s’il ignorait les discussions autour de l’avenir de Sirianni, Cox est resté sur la défensive : « Allez, mec. De quoi parle-t-il? Cet homme, c’est un gagnant. C’est un entraîneur-chef gagnant. Avons-nous eu des difficultés cette année ? Ouais. Chaque équipe, chaque organisation, tout le monde passe par là. Nous n’envisageons pas de licencier un homme qui a remporté plus de 10 matchs deux années de suite, ce qui a amené cette organisation à trois participations aux séries éliminatoires trois années de suite. … C’est un bon leader pour cette équipe. … Je ne parle pas de renvoyer un homme. Cet homme a une famille.

Les Eagles sont tombés face aux Buccaneers de Tampa Bay 32-9 lors du match de wild-card de la NFC lundi, mettant ainsi fin à une tendance de saison troublante au cours de laquelle ils ont perdu l’avance de la NFC Est, ont changé les appelants du jeu défensif et ont semblé dysfonctionnels des deux côtés du ballon.

Alors que plusieurs éléments défensifs clés ont quitté la dernière intersaison, le noyau de l’apparition du Super Bowl 2023 est resté en grande partie intact. Les Eagles ont connu des difficultés sous la direction de nouveaux coordinateurs – Brian Johnson (attaque) et Sean Desai (défense) et Matt Patricia (défense) après le départ de Shane Steichen (Colts d’Indianapolis) et Jonathan Gannon (Cardinaux de l’Arizona) pour des postes d’entraîneur-chef.

Sirianni a un bilan en carrière de 34-17 en saison régulière à Philadelphie, et il a été champion NFC la saison dernière.

Cox, un agent libre qui a passé toute sa carrière de 12 saisons avec les Eagles, croit clairement que Sirianni n’est pas le problème. Le centre Jason Kelce, qui aurait pris sa retraite cette intersaison, a exprimé sa confiance dans l’entraîneur-chef aux journalistes.

Le propriétaire Jeffrey Lurie et le directeur général Howie Roseman seront-ils d’accord ?

PLUS DE COUVERTURE AIGLES

Merci de compter sur nous pour vous fournir le journalisme auquel vous pouvez faire confiance. Veuillez envisager de nous soutenir avec un abonnement.