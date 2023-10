Un vétéran des Marines accepte un accord de plaidoyer dans l’affaire des émeutes du Capitole du 6 janvier

Un vétéran du Corps des Marines qui aurait pris d’assaut le Capitole des États-Unis avec un pied-de-biche et du gaz poivré le 6 janvier 2021, a accepté de plaider coupable à deux chefs d’accusation d’entrave à une procédure officielle et d’agression, de résistance ou d’entrave à la police, le WUSA9 de Washington DC. signalé.

Selon l’affidavit d’un agent fédéral, Ryan Taylor Nichols, de Longview, au Texas, a brandi un pied-de-biche et une grande bombe de gaz poivré alors qu’il pénétrait dans le Capitole le 6 janvier aux côtés de son compatriote texan Alex Kirk Harkrider. Des images et des vidéos des deux hommes tentant d’entrer dans le bâtiment du Capitole avec la foule ont été incluses dans Documents du ministère de la Justice.

Dans une vidéo, Nichols utilise un porte-voix pour diriger la foule en criant : « Si vous avez une arme, vous devez la récupérer ! »

Dans une autre vidéo enregistrée depuis sa chambre d’hôtel immédiatement après l’émeute du Capitole, Nichols, s’exprimant à la troisième personne, préconise le recours à la violence, selon le rapport WUSA9.

« Ryan Nichols en a fini avec le vol de son pays », dit-il dans la vidéo. « Et je comprends que la première guerre révolutionnaire, les amis, a été violente. Nous avons dû être violents et reprendre notre pays. Bien devinez quoi? La deuxième guerre révolutionnaire, en ce moment, la guerre révolutionnaire américaine qui se déroule en ce moment, a commencé aujourd’hui, un mercredi. Ça va être violent.

« Donc, si vous voulez savoir où se situe Ryan Nichols, Ryan Nichols défend la violence », poursuit-il. « Alors, oui, aujourd’hui, Ryan Nichols… Ryan Nichols a attrapé sa putain d’arme et il a pris d’assaut le Capitole et s’est battu pour la liberté. »

Les comptes de réseaux sociaux appartenant à Nichols et Harkrider ont été signalés au FBI par deux témoins distincts dans les semaines suivant le 6 janvier, selon l’affidavit. Des documents judiciaires indiquent que Nichols et Harkrider ont documenté leurs expériences ce jour-là sur Facebook.

Nichols a été arrêté le 18 janvier et a ensuite été détenu dans la prison du comté de Smith à Tyler, au Texas, avant d’être assigné à résidence. Lui et Harkrider ont été initialement inculpés de toute une série de chefs d’accusation, notamment de complot et d’entrée illégale avec une arme dangereuse, d’entrée violente ou de conduite désordonnée, de troubles civils, d’agression contre un agent fédéral à l’aide d’une arme mortelle ou dangereuse, et de complicité.

Ces chefs d’accusation ont été réduits aux deux chefs d’accusation susmentionnés à la suite du dépôt du dossier de l’accusation devant le tribunal pénal jeudi.

Nichols devait initialement entamer un procès devant jury en novembre. La peine dans le cas de Nichols n’a pas encore été déterminée.

Cette histoire a été réalisée en partenariat avec Anciens combattants militaires en journalisme. Veuillez envoyer des conseils à [email protected].