Un vétéran de Yorkville remercie l’auteur dont le père lui a sauvé la vie pendant la guerre du Vietnam – Shaw Local

YORKVILLE – Un homme de Yorkville qui a été grièvement blessé pendant la guerre du Vietnam a étreint la femme dont le père lui a sauvé la vie lors d’une réunion émouvante de famille et d’amis.

Le Navy Corpsman Larry Goss de l’Indiana a été tué dans une attaque au mortier quelques heures seulement après avoir soigné le Marine Corps Private Camron Carter de Yorkville le 14 février 1968.

Lori Goss-Reaves, fille de Larry Goss, est apparue au Yorkville American Legion Post 489 le 11 septembre pour signer des exemplaires d’un nouveau livre sur le service de son père, le dévouement de sa mère et sa propre recherche pour découvrir la vérité sur ce qui lui était arrivé. père.

“Je voulais vraiment mon père”, a déclaré Goss-Reaves, qui n’avait même pas 6 mois lorsque son père a été tué.

Le livre de Goss-Reaves, “Kiss Lori For Me”, détaille sa recherche, y compris deux voyages au Vietnam.

Carter, qui a contacté Goss-Reaves pour la première fois en 2014, s’est avéré être un élément important des efforts de Goss-Reaves pour découvrir la vérité.

“Nous sommes en patrouille pour essayer de trouver les Nord-Vietnamiens quand ils nous ont pris dans une embuscade”, a déclaré Carter.

« Je ne pouvais pas bouger. J’ai appelé à l’aide. Je pensais que j’avais perdu mon bras gauche. Il était juste suspendu à deux morceaux de chair », a déclaré Carter. “Tout mon côté gauche de mon corps était plein de trous.”

Un corpsman de la Marine est un médecin spécialiste enrôlé. Au lieu de servir sur un bateau. Goss s’est retrouvé en première ligne avec les Marines et a rendez-vous avec le destin. Il a rafistolé Carter.

« Je ne devrais pas être ici. J’aurais dû saigner à mort. Dieu était avec moi », a déclaré Carter.

Carter a été touché vers 15 heures. Environ trois heures plus tard, Goss a été tué par un obus de mortier.

L’auteur Lori Goss-Reaves signe une copie de son nouveau livre au Yorkville American Legion Post 489 le 11 septembre 2022. (Marc Foster)

Mais dans le brouillard de la guerre, les corps de Goss et de neuf marines également tués dans l’attaque n’ont pas été immédiatement retrouvés. Goss a été porté disparu pendant 21 jours. Finalement, le corps du corpsman a été récupéré et renvoyé dans l’Indiana.

Pendant ce temps, ce n’est que neuf heures après avoir été blessé que Carter a été transporté par hélicoptère vers un hôpital. Les médecins ont dit qu’ils devraient amputer son bras gauche.

“J’ai dit non, tu ne l’es pas,” dit Carter. “Je suis un musicien. Tu ne vas pas me prendre le bras.

Finalement, les médecins ont convenu que s’il pouvait serrer une balle de tennis, ils sauveraient le bras, et Carter l’a serré de toutes ses forces.

“Je suis un croyant très ferme”, a déclaré Carter. « Dieu a sauvé mon bras.

Aujourd’hui, Carter joue de la basse électrique dans le groupe de Restore Church à Yorkville, tandis que sa femme, Michele Carter, chante dans la chorale.

Michele Carter est reconnaissante que son mari ait persévéré et n’ait pas perdu son bras.

“Je pense qu’il serait un homme différent”, a déclaré Michele Carter. “Il a joué dans un groupe de rock et maintenant il joue pour Dieu.”

Le vétéran du Vietnam et récipiendaire de Purple Heart Rick Gardner de Yorkville est venu découvrir l’histoire de Goss-Reaves.

“Je pense que tout le monde devrait raconter ses histoires sur le Vietnam”, a déclaré Gardner. “Laissez leurs familles apprendre ce que c’était”, a-t-il dit.

“Kiss Lori For Me” est rempli de photographies, y compris des copies de télégrammes du gouvernement à la mère de Goss-Reaves indiquant d’abord son mari comme disparu et signalant plus tard sa mort.

Goss-Reaves est professeur agrégé à l’Indiana Wesleyan University. Son mari, Eric Reaves, est un dessinateur syndiqué qui produit la bande dessinée “Hi and Lois”.

Le livre est publié par Patagonia Press et est disponible sur Amazon.com.